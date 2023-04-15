Патриарх Кирилл призвал Украину и Россию к миру

Патриарх Кирилл назвал украинский и российский народы братскими и призвал их к справедливому миру. Об этом он сказал во время своего ежегодного пасхального послания. Он сказал, что особенно молится за тех, кто находится в зоне СВО.
«Мы возносим ко Господу сугубые прошения о том, чтобы Он по Своей милости и благоутробию исцелил телесные, а наипаче — душевные раны, утешил всякую скорбь и даровал братским народам, вышедшим из единой Днепровской купели крещения, прочный и справедливый мир», — сказал патриарх Кирилл. Текст послания опубликован на официальном сайте Русской Православной Церкви. Он отметил, что христиане не могут оставаться безучастными к этой ситуации.
В ночь на 16 апреля в Москву из Иерусалима прибудет Благодатный огонь. Его доставит делегация фонда Андрея Первозванного, передает агентство Nation News.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!