Патриарх Кирилл призвал Украину и Россию к миру

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Патриарх Кирилл обратился к православным с пасхальным посланием Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Патриарх Кирилл назвал украинский и российский народы братскими и призвал их к справедливому миру. Об этом он сказал во время своего ежегодного пасхального послания. Он сказал, что особенно молится за тех, кто находится в зоне СВО.

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Благодатный огонь доставят в Россию из Иерусалима в ночь на 16 апреля

«Мы возносим ко Господу сугубые прошения о том, чтобы Он по Своей милости и благоутробию исцелил телесные, а наипаче — душевные раны, утешил всякую скорбь и даровал братским народам, вышедшим из единой Днепровской купели крещения, прочный и справедливый мир», — сказал патриарх Кирилл. Текст послания опубликован на официальном сайте Русской Православной Церкви. Он отметил, что христиане не могут оставаться безучастными к этой ситуации.

В ночь на 16 апреля в Москву из Иерусалима прибудет Благодатный огонь. Его доставит делегация фонда Андрея Первозванного, передает агентство Nation News.

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Патриарх Кирилл назвал украинский и российский народы братскими и призвал их к справедливому миру. Об этом он сказал во время своего ежегодного пасхального послания. Он сказал, что особенно молится за тех, кто находится в зоне СВО. «Мы возносим ко Господу сугубые прошения о том, чтобы Он по Своей милости и благоутробию исцелил телесные, а наипаче — душевные раны, утешил всякую скорбь и даровал братским народам, вышедшим из единой Днепровской купели крещения, прочный и справедливый мир», — сказал патриарх Кирилл. Текст послания опубликован на официальном сайте Русской Православной Церкви. Он отметил, что христиане не могут оставаться безучастными к этой ситуации. В ночь на 16 апреля в Москву из Иерусалима прибудет Благодатный огонь. Его доставит делегация фонда Андрея Первозванного, передает агентство Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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