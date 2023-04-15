Патриарх Кирилл призвал Украину и Россию к миру

15 апреля 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл обратился к православным с пасхальным посланием Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Патриарх Кирилл назвал украинский и российский народы братскими и призвал их к справедливому миру. Об этом он сказал во время своего ежегодного пасхального послания. Он сказал, что особенно молится за тех, кто находится в зоне СВО. Новость по теме Благодатный огонь доставят в Россию из Иерусалима в ночь на 16 апреля «Мы возносим ко Господу сугубые прошения о том, чтобы Он по Своей милости и благоутробию исцелил телесные, а наипаче — душевные раны, утешил всякую скорбь и даровал братским народам, вышедшим из единой Днепровской купели крещения, прочный и справедливый мир», — сказал патриарх Кирилл. Текст послания опубликован на официальном сайте Русской Православной Церкви. Он отметил, что христиане не могут оставаться безучастными к этой ситуации. В ночь на 16 апреля в Москву из Иерусалима прибудет Благодатный огонь. Его доставит делегация фонда Андрея Первозванного, передает агентство Nation News.

Патриарх Кирилл назвал украинский и российский народы братскими и призвал их к справедливому миру. Об этом он сказал во время своего ежегодного пасхального послания. Он сказал, что особенно молится за тех, кто находится в зоне СВО. «Мы возносим ко Господу сугубые прошения о том, чтобы Он по Своей милости и благоутробию исцелил телесные, а наипаче — душевные раны, утешил всякую скорбь и даровал братским народам, вышедшим из единой Днепровской купели крещения, прочный и справедливый мир», — сказал патриарх Кирилл. Текст послания опубликован на официальном сайте Русской Православной Церкви. Он отметил, что христиане не могут оставаться безучастными к этой ситуации. В ночь на 16 апреля в Москву из Иерусалима прибудет Благодатный огонь. Его доставит делегация фонда Андрея Первозванного, передает агентство Nation News.