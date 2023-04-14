14 апреля 2023

Благодатный огонь доставят в Россию из Иерусалима в ночь на 16 апреля

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Прибытие благодатного огня в Екатеринбург. Екатеринбург, благодатный огонь
В фонде Андрея Первозванного рассказали, когда можно будет возжечь Благодатный огонь Фото:

Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова будет доставлен в Москву в ночь на 16 апреля. Об этом сообщили в фонде Андрея Первозванного. Его можно будет возжечь с 1:00 до 1:30 в нескольких храмах Москвы.

«Делегация Фонда Андрея Первозванного специальным рейсом доставит Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву, во „Внуково-3“, где его смогут принять представители епархий Русской православной церкви», — сообщили в фонде. Информация о Благодатном огне опубликована на официальном сайте фонда. Известно, что широкой встречи огня не запланировано.

Настоятель храма священномученика Вениамина в Янино протоиерей Алексий рассказал, когда нужно освящать куличи. Он посоветовал печь их дома, а не приобретать готовые и не освящать их заранее, передают «Невские новости».

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Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова будет доставлен в Москву в ночь на 16 апреля. Об этом сообщили в фонде Андрея Первозванного. Его можно будет возжечь с 1:00 до 1:30 в нескольких храмах Москвы. «Делегация Фонда Андрея Первозванного специальным рейсом доставит Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву, во „Внуково-3“, где его смогут принять представители епархий Русской православной церкви», — сообщили в фонде. Информация о Благодатном огне опубликована на официальном сайте фонда. Известно, что широкой встречи огня не запланировано. Настоятель храма священномученика Вениамина в Янино протоиерей Алексий рассказал, когда нужно освящать куличи. Он посоветовал печь их дома, а не приобретать готовые и не освящать их заранее, передают «Невские новости».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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