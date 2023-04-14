Благодатный огонь доставят в Россию из Иерусалима в ночь на 16 апреля

Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова будет доставлен в Москву в ночь на 16 апреля. Об этом сообщили в фонде Андрея Первозванного. Его можно будет возжечь с 1:00 до 1:30 в нескольких храмах Москвы.
«Делегация Фонда Андрея Первозванного специальным рейсом доставит Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву, во „Внуково-3“, где его смогут принять представители епархий Русской православной церкви», — сообщили в фонде. Информация о Благодатном огне опубликована на официальном сайте фонда. Известно, что широкой встречи огня не запланировано.
Настоятель храма священномученика Вениамина в Янино протоиерей Алексий рассказал, когда нужно освящать куличи. Он посоветовал печь их дома, а не приобретать готовые и не освящать их заранее, передают «Невские новости».
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