Благодатный огонь доставят в Россию из Иерусалима в ночь на 16 апреля

15 апреля 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

В фонде Андрея Первозванного рассказали, когда можно будет возжечь Благодатный огонь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова будет доставлен в Москву в ночь на 16 апреля. Об этом сообщили в фонде Андрея Первозванного. Его можно будет возжечь с 1:00 до 1:30 в нескольких храмах Москвы. «Делегация Фонда Андрея Первозванного специальным рейсом доставит Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву, во „Внуково-3“, где его смогут принять представители епархий Русской православной церкви», — сообщили в фонде. Информация о Благодатном огне опубликована на официальном сайте фонда. Известно, что широкой встречи огня не запланировано. Настоятель храма священномученика Вениамина в Янино протоиерей Алексий рассказал, когда нужно освящать куличи. Он посоветовал печь их дома, а не приобретать готовые и не освящать их заранее, передают «Невские новости».

Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова будет доставлен в Москву в ночь на 16 апреля. Об этом сообщили в фонде Андрея Первозванного. Его можно будет возжечь с 1:00 до 1:30 в нескольких храмах Москвы. «Делегация Фонда Андрея Первозванного специальным рейсом доставит Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву, во „Внуково-3“, где его смогут принять представители епархий Русской православной церкви», — сообщили в фонде. Информация о Благодатном огне опубликована на официальном сайте фонда. Известно, что широкой встречи огня не запланировано. Настоятель храма священномученика Вениамина в Янино протоиерей Алексий рассказал, когда нужно освящать куличи. Он посоветовал печь их дома, а не приобретать готовые и не освящать их заранее, передают «Невские новости».