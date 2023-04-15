В Севастополе временно приостановил работу морской пассажирский транспорт

15 апреля 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Причины остановки транспорта не уточняются Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. «Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах — пл. Захарова и пл. Нахимова — будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», — говорится в сообщении. Причины не уточняются. Ранее в Севастополе уже приостанавливали работу несколько маршрутов водного транспорта. Тогда город был атакован ВСУ с применением беспилотников, системы ПВО отразили нападение.

В Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. «Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах — пл. Захарова и пл. Нахимова — будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», — говорится в сообщении. Причины не уточняются. Ранее в Севастополе уже приостанавливали работу несколько маршрутов водного транспорта. Тогда город был атакован ВСУ с применением беспилотников, системы ПВО отразили нападение.