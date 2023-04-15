В Севастополе временно приостановил работу морской пассажирский транспорт

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Военно морской флот. разное, бухта севастополя
Причины остановки транспорта не уточняются Фото:

В Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах — пл. Захарова и пл. Нахимова — будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», — говорится в сообщении. Причины не уточняются.

Ранее в Севастополе уже приостанавливали работу несколько маршрутов водного транспорта. Тогда город был атакован ВСУ с применением беспилотников, системы ПВО отразили нападение.

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В Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. «Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах — пл. Захарова и пл. Нахимова — будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», — говорится в сообщении. Причины не уточняются. Ранее в Севастополе уже приостанавливали работу несколько маршрутов водного транспорта. Тогда город был атакован ВСУ с применением беспилотников, системы ПВО отразили нападение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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