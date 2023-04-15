В Севастополе временно приостановил работу морской пассажирский транспорт

Причины остановки транспорта не уточняются
В Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах — пл. Захарова и пл. Нахимова — будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», —
Ранее в Севастополе уже приостанавливали работу несколько маршрутов водного транспорта. Тогда город был атакован ВСУ с применением беспилотников, системы ПВО отразили нападение.
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