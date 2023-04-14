Екатеринбурженка выступила на «Первом канале» в шоу «Поле чудес» с песней «Город на Исети»

Варвара Кузнецова выступила на шоу «Поле чудес» (архивное фото) Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Жительница Екатеринбурга Варвара Кузнецова выступила в программе «Поле чудес» с песней об уральской столице «Город на Исети». Прямой эфир шоу транслировал «Первый канал» вечером 14 апреля.

«Я руководитель музыкальной школы и педагог по вокалу в Екатеринбурге. Для вас у меня подарок», — сказала Кузнецова ведущему шоу Леониду Якобовичу и спела песню.

Варвара сейчас учится на пятом курсе Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. Она руководит собственной школой музыки, пишет «Областная газета». Свою заявку на участие в «Поле чудес» девушка отправила в начале текущего года, спустя пару недель ее пригласили поучаствовать в съемках.

Песня «Город на Исети» находится в трек-листе лучших песен о Екатеринбурге. Композицию перевели на 11 языков и разместили на официальном сайте города.

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