В конгрессе раскрыли планы Байдена по войне с РФ на Украине

Конгрессвумен Грин: Байден намерен разжечь конфликт на Украине и столкнуть США с РФ

15 апреля 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Байден желает столкнуть Вашингтон с Москвой на Украине, считает Грин Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден отправляет американских военных на Украину, чтобы разжечь конфликт и столкнуть Вашингтон с Москвой. Об этом заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в своем обращении к министру обороны. «Присутствие Вооруженных сил Соединенных Штатов на Украине никогда не одобрялось конгрессом и демонстрирует стремление Джо Байдена расширить военные действия между двумя ядерными державами», — говорится в обращении, опубликованном в twitter-аккануте конгрессвумен. Грин отметила, что в результате утечек секретных данных Пентагона стало известно, что в конфликте на Украине принимают участие по крайней мере сто западных военных специалистов. Ранее американский обозреватель Такер Карлсон заявил, что конгресс США и Байден нарушили закон, начав войну против России. Вашингтон оказывает активную поддержку Киеву на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. В апреле произошла утечка секретных данных Пентагона. Из попавших в открытый доступ материалов стало известно, в частности, что военное ведомство США просчитывало сценарий действий при гипотетическом нанесении Украиной удара по Кремлю.

Президент США Джо Байден отправляет американских военных на Украину, чтобы разжечь конфликт и столкнуть Вашингтон с Москвой. Об этом заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в своем обращении к министру обороны. «Присутствие Вооруженных сил Соединенных Штатов на Украине никогда не одобрялось конгрессом и демонстрирует стремление Джо Байдена расширить военные действия между двумя ядерными державами», — говорится в обращении, опубликованном в twitter-аккануте конгрессвумен. Грин отметила, что в результате утечек секретных данных Пентагона стало известно, что в конфликте на Украине принимают участие по крайней мере сто западных военных специалистов. Ранее американский обозреватель Такер Карлсон заявил, что конгресс США и Байден нарушили закон, начав войну против России. Вашингтон оказывает активную поддержку Киеву на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. В апреле произошла утечка секретных данных Пентагона. Из попавших в открытый доступ материалов стало известно, в частности, что военное ведомство США просчитывало сценарий действий при гипотетическом нанесении Украиной удара по Кремлю.