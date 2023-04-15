В конгрессе раскрыли планы Байдена по войне с РФ на Украине

Президент США Джо Байден отправляет американских военных на Украину, чтобы разжечь конфликт и столкнуть Вашингтон с Москвой. Об этом заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в своем обращении к министру обороны.
«Присутствие Вооруженных сил Соединенных Штатов на Украине никогда не одобрялось конгрессом и демонстрирует стремление Джо Байдена расширить военные действия между двумя ядерными державами», — говорится в обращении, опубликованном в twitter-аккануте конгрессвумен. Грин отметила, что в результате утечек секретных данных Пентагона стало известно, что в конфликте на Украине принимают участие по крайней мере сто западных военных специалистов.
Ранее американский обозреватель Такер Карлсон заявил, что конгресс США и Байден нарушили закон, начав войну против России. Вашингтон оказывает активную поддержку Киеву на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. В апреле произошла утечка секретных данных Пентагона. Из попавших в открытый доступ материалов стало известно, в частности, что военное ведомство США просчитывало сценарий действий при гипотетическом нанесении Украиной удара по Кремлю.
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