NYT: Пентагон рассматривал последствия нанесения Киевом удара по Кремлю

12 апреля 2023 в 05:42 Размер текста - 17 +

США боится эскалации со стороны России, пишет NYT Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пентагон просчитывал сценарий действий при гипотетическом нанесении Киевом удара по Кремлю. Об этом пишет американская пресса, отмечая, что этот вариант событий прописан в секретных документах Пентагона, попавших в открытый доступ. «Один из гипотетических сценариев показывает, что может произойти, если Украина нанесет удар по Кремлю. Это событие может привести к эскалации, поскольку президент РФ Владимир Путин в ответ на возмущение общественности <…> рассмотрит вопрос о применении тактического ядерного оружия», — пишет The New York Times. Издание отмечает, что эскалации со стороны России особенно боится администрация президента США Джо Байдена. Именно поэтому Штаты не торопятся направлять Киеву ракеты большей дальности, пишет The New York Times. Ранее сообщалось об утечке секретных данных Пентагона в социальные сети. Речь может идти о состоянии украинской армии, а также планов США и НАТО по ее укреплению. По информации The New York Times, среди гипотетических сценариев развития конфликта на Украине в этих документах указаны и наиболее радикальные случаи с возможностью смерти президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

