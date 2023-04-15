Депутат Госдумы Гусев анонсировал создание комиссии по работе реестра военнообязанных

15 апреля 2023 в 20:29 Размер текста - 17 +

Реестр не начнет работу до осеннего призыва, сказал Дмитрий Гусев Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуме создадут специальную комиссию, которая будет следить за подготовкой и работой реестра военнообязанных. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета нижней палаты по контролю, входящий в рабочую группу при Минобороны РФ, Дмитрий Гусев (фракция «Справедливая Россия — За Правду»). «Мы, фракция „Справедливая Россия“, обратились в Госдуму с тем, чтобы создать специальную депутатскую комиссию за мониторингом выполнения этого закона. Чтобы, не дай бог, какие-то сбои в системе. Чтобы какие-то недоработки в системе можно было сразу исправлять и оперативно на это реагировать. Вот такая позиция нашей фракции. Я думаю, в ближайшее время будет такая группа создана, которая будет мониторить подготовку к вступлению этого закона и его исполнения», — сказал Дмитрий Гусев. Он подчеркнул, что реестр необходим только для тех, кто идет служить по призыву. «Этот реестр начнет работать не раньше осени, когда начнется осенний призыв. Это будет касаться только тех, кто идет служить по призыву. Это, честно говоря, 200 тысяч человек. А информацию о повестках можно будет увидеть на Госуслугах, но также она будет отображаться на этом ресурсе», — объяснил депутат. Госдума приняла поправки о совершенствовании воинского учета в России 11 апреля. Среди них — о создании реестра военнообязанных. Он будет формироваться военными комиссариатами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуме создадут специальную комиссию, которая будет следить за подготовкой и работой реестра военнообязанных. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета нижней палаты по контролю, входящий в рабочую группу при Минобороны РФ, Дмитрий Гусев (фракция «Справедливая Россия — За Правду»). «Мы, фракция „Справедливая Россия“, обратились в Госдуму с тем, чтобы создать специальную депутатскую комиссию за мониторингом выполнения этого закона. Чтобы, не дай бог, какие-то сбои в системе. Чтобы какие-то недоработки в системе можно было сразу исправлять и оперативно на это реагировать. Вот такая позиция нашей фракции. Я думаю, в ближайшее время будет такая группа создана, которая будет мониторить подготовку к вступлению этого закона и его исполнения», — сказал Дмитрий Гусев. Он подчеркнул, что реестр необходим только для тех, кто идет служить по призыву. «Этот реестр начнет работать не раньше осени, когда начнется осенний призыв. Это будет касаться только тех, кто идет служить по призыву. Это, честно говоря, 200 тысяч человек. А информацию о повестках можно будет увидеть на Госуслугах, но также она будет отображаться на этом ресурсе», — объяснил депутат. Госдума приняла поправки о совершенствовании воинского учета в России 11 апреля. Среди них — о создании реестра военнообязанных. Он будет формироваться военными комиссариатами.