14 апреля 2023

В ЯНАО объявили сбор вещей для погорельцев

В Лабытнанги вещи для погорельцев будут принимать в управлении соцзащиты
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа следователей в сгоревшем доме на улице Омская. Екатеринбург, разбитое окно, сгоревший дом
Погорельцам нужно посуда, бытовая химия и постельное белье Фото:

Для жильцов сгоревшего дома на улице Школьная в Лабытнанги (ЯНАО) объявлен сбор вещей. Как сообщила мэр Марина Трескова, их готовы принимать в управлении соцзащиты по адресу: улица Школьная, 32.

«В управлении социальной защиты населения открыт пункт приема вещей для пострадавших при пожаре в доме Школьная-31. Огонь безжалостен, всем семьям придется начинать жизнь с нуля», — написала мэр на своей странице «ВКонтакте».

В субботу, 15 апреля, вещи принимаются до 21:00. В воскресенье, 16 апреля, жителей ждут с 10:00 до 18:00. В будни специалисты управления готовы принимать посылки в рабочее время. «Нужны предметы домашнего обихода: постельные принадлежности, бытовая техника и химия, посуда, средства гигиены», — уточнила мэр.

Ранее сообщалось, что в Лабытнанги загорелась жилая двухэтажка на улице Школьная. Глава города Марина Трескова пообещала оказать жильцам материальную помощь.

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Для жильцов сгоревшего дома на улице Школьная в Лабытнанги (ЯНАО) объявлен сбор вещей. Как сообщила мэр Марина Трескова, их готовы принимать в управлении соцзащиты по адресу: улица Школьная, 32. «В управлении социальной защиты населения открыт пункт приема вещей для пострадавших при пожаре в доме Школьная-31. Огонь безжалостен, всем семьям придется начинать жизнь с нуля», — написала мэр на своей странице «ВКонтакте». В субботу, 15 апреля, вещи принимаются до 21:00. В воскресенье, 16 апреля, жителей ждут с 10:00 до 18:00. В будни специалисты управления готовы принимать посылки в рабочее время. «Нужны предметы домашнего обихода: постельные принадлежности, бытовая техника и химия, посуда, средства гигиены», — уточнила мэр. Ранее сообщалось, что в Лабытнанги загорелась жилая двухэтажка на улице Школьная. Глава города Марина Трескова пообещала оказать жильцам материальную помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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