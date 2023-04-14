В ЯНАО объявили сбор вещей для погорельцев

В Лабытнанги вещи для погорельцев будут принимать в управлении соцзащиты

Погорельцам нужно посуда, бытовая химия и постельное белье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для жильцов сгоревшего дома на улице Школьная в Лабытнанги (ЯНАО) объявлен сбор вещей. Как сообщила мэр Марина Трескова, их готовы принимать в управлении соцзащиты по адресу: улица Школьная, 32.

«В управлении социальной защиты населения открыт пункт приема вещей для пострадавших при пожаре в доме Школьная-31. Огонь безжалостен, всем семьям придется начинать жизнь с нуля», — написала мэр на своей странице «ВКонтакте».

В субботу, 15 апреля, вещи принимаются до 21:00. В воскресенье, 16 апреля, жителей ждут с 10:00 до 18:00. В будни специалисты управления готовы принимать посылки в рабочее время. «Нужны предметы домашнего обихода: постельные принадлежности, бытовая техника и химия, посуда, средства гигиены», — уточнила мэр.

Ранее сообщалось, что в Лабытнанги загорелась жилая двухэтажка на улице Школьная. Глава города Марина Трескова пообещала оказать жильцам материальную помощь.