Кириенко проверил, как выполняются поручения Путина по восстановлению Донбасса

15 апреля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко (в центре) посетил Донбасс Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко приехал в Донбасс 15 апреля. Совместно с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным он проверил ход восстановительных работ, план которых ранее озвучил президент РФ Владимир Путин. «Особое внимание уделили программам обучения работников сферы культуры. Ремонтные работы, потребность в оборудовании, инструментах, костюмах, книгах — эти и другие вопросы волновали присутствующих», — написал Пушилин в своем telegram-канале . Делегация также посетила Свято-Преображенский храм в Волновахе. В марте прошлого года он сильно пострадал от обстрелов. От здания остались купола и металлическая арматура. Кириенко обсудил вопросы культуры с руководителями культурно-досуговых центров республики. Главной темой для обсуждения стало функционирование программы по поддержке культуры. Кириенко посетил и отремонтированный Свято-Никольский кафедральный собор в Мариуполе, который сильно пострадал во время обстрелов. В соборе была отремонтирована крыша и заделаны окна. Также здание получило новые красивые витражи. Работу над восстановлением памятников республики, в свою очередь, продолжает Российское военно-историческое общество, которое ранее возродило мемориал на Саур-Могиле. В планах организации — реконструкция мемориала жертвам фашизма на шахте №4/4-бис, а также создание памятника, посвященного подвигу женщин. Кроме того, Сергей Кириенко предложил найти реальную семейную династию защитников Донбасса, которые станут прототипами для памятника шахтерским дивизиям. Запуск ЕГЭ в новых регионах Кириенко обсудил с министром образования и науки ДНР Ольгой Колударовой, по словам которой, 962 старшеклассника выбрали сдачу именно в этом формате, хоть и имеют возможность поступить в вузы без экзаменов. Отдельное внимание было уделено развитию профильного образования в Донбассе. По его итогам стало ясно, что промышленность региона нуждается в новых кадрах. Пушилин отметил, что все учебные заведения среднего профессионального образования перешли на российские стандарты. О том, как реализуются медицинские программы в регионах, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе посещения Донецкого центра первичной медико-санитарной помощи №1. По словам главы ведомства, профилактическим медицинским осмотром в Республике уже охвачено более 77 тысяч детей. Порядка двух тысяч школьников направлены на госпитализацию. В аптеках города Мариуполь есть необходимые лекарства, ценовая политика на них в пределах нормы. В этом лично убедился Кириенко. Вместе с Пушилиным первый замруководитель АП посетил батальоны «Сомали» и «Спарта». Бойцы последнего поблагодарили президента России Владимира Путина за создание специального государственного фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи ветеранам СВО. Другие вопросы, интересующие военнослужащих, стали предметом обсуждения в ходе встречи. Донецкая, Луганская народные республики, а также Херсон и Запорожье вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных на каждой из территорий в конце прошлого года. Жители регионов тогда выступили за присоединение к РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко приехал в Донбасс 15 апреля. Совместно с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным он проверил ход восстановительных работ, план которых ранее озвучил президент РФ Владимир Путин. «Особое внимание уделили программам обучения работников сферы культуры. Ремонтные работы, потребность в оборудовании, инструментах, костюмах, книгах — эти и другие вопросы волновали присутствующих», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Делегация также посетила Свято-Преображенский храм в Волновахе. В марте прошлого года он сильно пострадал от обстрелов. От здания остались купола и металлическая арматура. Кириенко обсудил вопросы культуры с руководителями культурно-досуговых центров республики. Главной темой для обсуждения стало функционирование программы по поддержке культуры. Кириенко посетил и отремонтированный Свято-Никольский кафедральный собор в Мариуполе, который сильно пострадал во время обстрелов. В соборе была отремонтирована крыша и заделаны окна. Также здание получило новые красивые витражи. Работу над восстановлением памятников республики, в свою очередь, продолжает Российское военно-историческое общество, которое ранее возродило мемориал на Саур-Могиле. В планах организации — реконструкция мемориала жертвам фашизма на шахте №4/4-бис, а также создание памятника, посвященного подвигу женщин. Кроме того, Сергей Кириенко предложил найти реальную семейную династию защитников Донбасса, которые станут прототипами для памятника шахтерским дивизиям. Запуск ЕГЭ в новых регионах Кириенко обсудил с министром образования и науки ДНР Ольгой Колударовой, по словам которой, 962 старшеклассника выбрали сдачу именно в этом формате, хоть и имеют возможность поступить в вузы без экзаменов. Отдельное внимание было уделено развитию профильного образования в Донбассе. По его итогам стало ясно, что промышленность региона нуждается в новых кадрах. Пушилин отметил, что все учебные заведения среднего профессионального образования перешли на российские стандарты. О том, как реализуются медицинские программы в регионах, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе посещения Донецкого центра первичной медико-санитарной помощи №1. По словам главы ведомства, профилактическим медицинским осмотром в Республике уже охвачено более 77 тысяч детей. Порядка двух тысяч школьников направлены на госпитализацию. В аптеках города Мариуполь есть необходимые лекарства, ценовая политика на них в пределах нормы. В этом лично убедился Кириенко. Вместе с Пушилиным первый замруководитель АП посетил батальоны «Сомали» и «Спарта». Бойцы последнего поблагодарили президента России Владимира Путина за создание специального государственного фонда «Защитники Отечества», который займется оказанием помощи ветеранам СВО. Другие вопросы, интересующие военнослужащих, стали предметом обсуждения в ходе встречи. Донецкая, Луганская народные республики, а также Херсон и Запорожье вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных на каждой из территорий в конце прошлого года. Жители регионов тогда выступили за присоединение к РФ.