Кадыров: видео с сожжением Корана было отправлено на Украину еще до распространения в сети

16 апреля 2023 в 00:33 Размер текста - 17 +

Кадров пообещал, что в ближайшее время личность провокатора будет установлена Фото: Владимир Андреев © URA.RU Появились первые результаты в поисках провокатора, сжегшего Коран на берегу Белого озера в Москве, где планировалось построить мечеть. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, установлено, что видео с осквернением священной книги мусульман было отправлено на Украину еще до того, как стало тиражироваться в соцсетях. «Начали разбираться. Первые результаты проверки уже есть. Я на связи со специалистами и руководством ФСБ, которые отслеживают информационный след распространенного ролика. Технари уже установили, что видео было отправлено на Украину еще до того, как оно стало тиражироваться в мессенджерах. Украинским провокаторам не впервой сжигать Священное Писание», — написал Кадыров в telegram-канале. Он пообещал, что в ближайшее время личность провокатора будет установлена, он понесет заслуженное наказание. Ранее Кадыров резко отреагировал на ситуацию с сожжением Корана перед посольством России в Дании. по его словам, активист, который поджег священную книгу, является настоящим религиозным террористом. Позже глава Кадыров объявил награду в 10 млн рублей за взятие в плен украинского военного, который сжег Коран и опубликовал видео своего поступка в сети, пишет RT.

Появились первые результаты в поисках провокатора, сжегшего Коран на берегу Белого озера в Москве, где планировалось построить мечеть. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, установлено, что видео с осквернением священной книги мусульман было отправлено на Украину еще до того, как стало тиражироваться в соцсетях. «Начали разбираться. Первые результаты проверки уже есть. Я на связи со специалистами и руководством ФСБ, которые отслеживают информационный след распространенного ролика. Технари уже установили, что видео было отправлено на Украину еще до того, как оно стало тиражироваться в мессенджерах. Украинским провокаторам не впервой сжигать Священное Писание», — написал Кадыров в telegram-канале. Он пообещал, что в ближайшее время личность провокатора будет установлена, он понесет заслуженное наказание. Ранее Кадыров резко отреагировал на ситуацию с сожжением Корана перед посольством России в Дании. по его словам, активист, который поджег священную книгу, является настоящим религиозным террористом. Позже глава Кадыров объявил награду в 10 млн рублей за взятие в плен украинского военного, который сжег Коран и опубликовал видео своего поступка в сети, пишет RT.