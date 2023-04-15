Российские бойцы используют квадрокоптеры для разведки и уничтожения сил и средств противника. Дроны также необходимы для наведения и корректировки артиллерийских ударов, об этом журналистам рассказал участник спецоперации в прифронтовой зоне.
«Квадрокоптеры таскают эфки, РГД-шки, ВОГи (виды гранат — прим. URA.RU), даже слезоточивый газ, он хорошо работает для окопов и укрепленных блиндажей. Противник начинает выбегать, и мы его накрываем», — поясняет боец в интервью корреспондентам RT, видео опубликовано в Telegram телеканала.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины теряют большое количество военных специалистов по воздушной разведке в рамках проведения спецоперации. Дефицит пилотов беспилотных летательных аппаратов испытывают подразделения пяти украинских формирований.
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