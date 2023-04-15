15 апреля 2023

RT показал, как ВС РФ используют квадрокоптеры на передовой. Видео

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, военные, квадрокоптер, разведка, дрон
Дроны помогают бойцам СВО выполнять поставленные задачи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские бойцы используют квадрокоптеры для разведки и уничтожения сил и средств противника. Дроны также необходимы для наведения и корректировки артиллерийских ударов, об этом журналистам рассказал участник спецоперации в прифронтовой зоне.

«Квадрокоптеры таскают эфки, РГД-шки, ВОГи (виды гранат — прим. URA.RU), даже слезоточивый газ, он хорошо работает для окопов и укрепленных блиндажей. Противник начинает выбегать, и мы его накрываем», — поясняет боец в интервью корреспондентам RT, видео опубликовано в Telegram телеканала.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины теряют большое количество военных специалистов по воздушной разведке в рамках проведения спецоперации. Дефицит пилотов беспилотных летательных аппаратов испытывают подразделения пяти украинских формирований.

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Российские бойцы используют квадрокоптеры для разведки и уничтожения сил и средств противника. Дроны также необходимы для наведения и корректировки артиллерийских ударов, об этом журналистам рассказал участник спецоперации в прифронтовой зоне. «Квадрокоптеры таскают эфки, РГД-шки, ВОГи (виды гранат — прим. URA.RU), даже слезоточивый газ, он хорошо работает для окопов и укрепленных блиндажей. Противник начинает выбегать, и мы его накрываем», — поясняет боец в интервью корреспондентам RT, видео опубликовано в Telegram телеканала. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины теряют большое количество военных специалистов по воздушной разведке в рамках проведения спецоперации. Дефицит пилотов беспилотных летательных аппаратов испытывают подразделения пяти украинских формирований.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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