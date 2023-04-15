Тюменцев зовут работать в Израиль за 300 тысяч рублей в месяц

Тюменцев зовут работать в дома престарелых в Израиль за 300 тысяч рублей

16 апреля 2023 в 02:08 Размер текста - 17 +

Сотрудникам бесплатно подготовят все необходимые документы для таможни и работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменцев приглашают работать в дома престарелых в Израиле. Соответствующее объявление размещено на площадке Avito. Зарплата от 250 до 300 тысяч рублей в месяц. «Приглашаем тюменцев работать в дома престарелых в Израиле. Обязанности заключаются в том, чтобы ставить капельницы, помогать одеваться, выводить на прогулку, менять утки, вывозить на обеды, спускать с кроватей на коляски стариков. Смена от 10 до 11 часов для женщин и от 11 до 13 часов для мужчин. Зарплата в первые два месяца от 197 до 263 тысяч рублей. Далее от 250 до 300 тысяч рублей в месяц», — написано в объявление. По словам работодателя, сотрудников встречают в аэропорту, затем бесплатно готовят все необходимые документы для таможни и работы. Также работникам предоставляются квартиры для проживания. Предлагается работа в более 300 предприятий в разных городах Израиля: Тель-Авив, Иерусалим, Бней Брак, Холон, Бат Ям, Нетания, Герцлия, Ашкелон, Ашдод, Питах Тиква, Хайфа, Беэр-Шева, Хадера и другие. На работу берут как женщин, так и мужчин и семейные пары, которые говорят на русском языке и не имеют опыта работы. Ранее в Тюмени горничных приглашали на работу в отели Израиля. Работодатель указывал, что рассматриваются кандидаты без опыта работы и любого возраста и пола. Зарплату гарантировали до 250 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменцев приглашают работать в дома престарелых в Израиле. Соответствующее объявление размещено на площадке Avito. Зарплата от 250 до 300 тысяч рублей в месяц. «Приглашаем тюменцев работать в дома престарелых в Израиле. Обязанности заключаются в том, чтобы ставить капельницы, помогать одеваться, выводить на прогулку, менять утки, вывозить на обеды, спускать с кроватей на коляски стариков. Смена от 10 до 11 часов для женщин и от 11 до 13 часов для мужчин. Зарплата в первые два месяца от 197 до 263 тысяч рублей. Далее от 250 до 300 тысяч рублей в месяц», — написано в объявление. По словам работодателя, сотрудников встречают в аэропорту, затем бесплатно готовят все необходимые документы для таможни и работы. Также работникам предоставляются квартиры для проживания. Предлагается работа в более 300 предприятий в разных городах Израиля: Тель-Авив, Иерусалим, Бней Брак, Холон, Бат Ям, Нетания, Герцлия, Ашкелон, Ашдод, Питах Тиква, Хайфа, Беэр-Шева, Хадера и другие. На работу берут как женщин, так и мужчин и семейные пары, которые говорят на русском языке и не имеют опыта работы. Ранее в Тюмени горничных приглашали на работу в отели Израиля. Работодатель указывал, что рассматриваются кандидаты без опыта работы и любого возраста и пола. Зарплату гарантировали до 250 тысяч рублей.