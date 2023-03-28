28 марта 2023

«Курганчанка» сняла клип про главную проблему весны. Видео

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Разбитые дороги. Курган , лужа, разбитые дороги, яма на дороге
«Курганчанка» сняла клип про большие лужи и грязные улицы Фото:

Жительница Кургана, которая поет под псевдонимом «Курганчанка», сняла клип про главную проблему весны в городе — больших лужах и грязных улицах. Об этом исполнительница сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Запахло весной. И если мне удастся не утонуть в лужи, дойду до твоего подъезда. В белых кроссовках, грязная. Ой, мама не ругай», — поет в клипе «Курганчанка». Также в песне она затронула тему мусора, который появляются во дворах после таяния снега.

Ранее URA.RU писало, что «Курганчанка» сняла клип о транспортной реформе. Позже она записала еще одну авторскую песню об остановке, на которую не ходят новые автобусы. Также сообщалось, что исполнительница спела песню о любви к Кургану.

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Жительница Кургана, которая поет под псевдонимом «Курганчанка», сняла клип про главную проблему весны в городе — больших лужах и грязных улицах. Об этом исполнительница сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Запахло весной. И если мне удастся не утонуть в лужи, дойду до твоего подъезда. В белых кроссовках, грязная. Ой, мама не ругай», — поет в клипе «Курганчанка». Также в песне она затронула тему мусора, который появляются во дворах после таяния снега. Ранее URA.RU писало, что «Курганчанка» сняла клип о транспортной реформе. Позже она записала еще одну авторскую песню об остановке, на которую не ходят новые автобусы. Также сообщалось, что исполнительница спела песню о любви к Кургану.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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