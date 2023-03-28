«Курганчанка» сняла клип про большие лужи и грязные улицы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана, которая поет под псевдонимом «Курганчанка», сняла клип про главную проблему весны в городе — больших лужах и грязных улицах. Об этом исполнительница сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Запахло весной. И если мне удастся не утонуть в лужи, дойду до твоего подъезда. В белых кроссовках, грязная. Ой, мама не ругай», — поет в клипе «Курганчанка». Также в песне она затронула тему мусора, который появляются во дворах после таяния снега.

Ранее URA.RU писало, что «Курганчанка» сняла клип о транспортной реформе. Позже она записала еще одну авторскую песню об остановке, на которую не ходят новые автобусы. Также сообщалось, что исполнительница спела песню о любви к Кургану.