Глава профсоюзов подтвердил отмену первомайской демонстрации в Екатеринбурге

Глава Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских подтвердил, что в этом году в Екатеринбурге не будет первомайской демонстрации. По его словам, такое решение принято Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР).
«Профсоюзы — структура централизованная, решения ФНПР для нас определяющие. В этом году по формам определены митинги», — пишет ЕАН, ссылаясь на Ветлужских. По его словам, в этом году первомайские шествия отменены по всей стране, их заменят митинги.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в этом году собираются отменить первомайскую демонстрацию. Вместо шествия организаторы проведут митинг на «Екатеринбург Арене».
В 2022 году в Екатеринбурге праздник первомая прошел впервые с 2019 года. Торжественную демонстрацию отменяли из-за пандемии коронавируса.
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