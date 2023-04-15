Глава профсоюзов подтвердил отмену первомайской демонстрации в Екатеринбурге

16 апреля 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

Вместо шествия будет митинг на «Екатеринбург Арене» Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских подтвердил, что в этом году в Екатеринбурге не будет первомайской демонстрации. По его словам, такое решение принято Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР). «Профсоюзы — структура централизованная, решения ФНПР для нас определяющие. В этом году по формам определены митинги», — пишет ЕАН, ссылаясь на Ветлужских. По его словам, в этом году первомайские шествия отменены по всей стране, их заменят митинги. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в этом году собираются отменить первомайскую демонстрацию. Вместо шествия организаторы проведут митинг на «Екатеринбург Арене». В 2022 году в Екатеринбурге праздник первомая прошел впервые с 2019 года. Торжественную демонстрацию отменяли из-за пандемии коронавируса.

Глава Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских подтвердил, что в этом году в Екатеринбурге не будет первомайской демонстрации. По его словам, такое решение принято Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР). «Профсоюзы — структура централизованная, решения ФНПР для нас определяющие. В этом году по формам определены митинги», — пишет ЕАН, ссылаясь на Ветлужских. По его словам, в этом году первомайские шествия отменены по всей стране, их заменят митинги. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в этом году собираются отменить первомайскую демонстрацию. Вместо шествия организаторы проведут митинг на «Екатеринбург Арене». В 2022 году в Екатеринбурге праздник первомая прошел впервые с 2019 года. Торжественную демонстрацию отменяли из-за пандемии коронавируса.