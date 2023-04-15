В ЯНАО в сгоревшем доме обнаружили тела трех погибших

На месте ЧП обнаружены тела трех погибших Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) в сгоревшем доме на улице Школьная 16 апреля обнаружили тела трех погибших. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ямалу.

«На месте пожара в Лабытнанги обнаружили тела трех погибших. Личности погибших устанавливаются. Разбор сгоревших конструкций продолжается», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что в Лабытнанги 15 апреля произошел пожар в жилой двухэтажке на улице Школьная. Погорельцам пообещали предоставить временное жилье.

Обновлено, 14:09. В СУ СКР по ЯНАО URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка.