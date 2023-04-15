15 апреля 2023
14 апреля 2023

В ЯНАО в сгоревшем доме обнаружили тела трех погибших

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ЧП обнаружены тела трех погибших Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) в сгоревшем доме на улице Школьная 16 апреля обнаружили тела трех погибших. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ямалу.

«На месте пожара в Лабытнанги обнаружили тела трех погибших. Личности погибших устанавливаются. Разбор сгоревших конструкций продолжается», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что в Лабытнанги 15 апреля произошел пожар в жилой двухэтажке на улице Школьная. Погорельцам пообещали предоставить временное жилье.

Обновлено, 14:09. В СУ СКР по ЯНАО URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка.

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В Лабытнанги (ЯНАО) в сгоревшем доме на улице Школьная 16 апреля обнаружили тела трех погибших. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ямалу. «На месте пожара в Лабытнанги обнаружили тела трех погибших. Личности погибших устанавливаются. Разбор сгоревших конструкций продолжается», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что в Лабытнанги 15 апреля произошел пожар в жилой двухэтажке на улице Школьная. Погорельцам пообещали предоставить временное жилье. Обновлено, 14:09. В СУ СКР по ЯНАО URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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