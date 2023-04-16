ЧВК «Вагнер» ведет бои за основной железнодорожный узел в Бахмуте

Бойцы ЧВК «Вагнер» сражаются за основной железнодорожный узел в Бахмуте (Артемовске). Об этом сообщил один из бойцов. Узел находится в западной части города.
«Они переместились в сторону железной дороги. Оттягиваются. Они бегут, а мы их догоняем. Город почти под нашим контролем. Центр уже наш и двигаемся по другим направлениям», — рассказал боец ЧВК «Вагнер» корреспонденту РИА Новости. Украинских солдат «выдавливают клещами».
В Бахмуте наблюдается наиболее ожесточенная обстановка в зоне СВО. Бои за город ведутся на протяжении нескольких месяцев. Большую часть Бахмута контролируют российские военные. Если украинская армия проиграет в этом сражении, то западные партнеры Киева будут настаивать на мирных переговорах.
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