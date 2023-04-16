ЧВК «Вагнер» ведет бои за основной железнодорожный узел в Бахмуте

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, снайпер, война, окоп, добровольцы, спецоперация, свд, чвк, сво, наемники
ЧВК «Вагнер» ведет бои на западе Бахмута Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ЧВК «Вагнер» сражаются за основной железнодорожный узел в Бахмуте (Артемовске). Об этом сообщил один из бойцов. Узел находится в западной части города.

«Они переместились в сторону железной дороги. Оттягиваются. Они бегут, а мы их догоняем. Город почти под нашим контролем. Центр уже наш и двигаемся по другим направлениям», — рассказал боец ЧВК «Вагнер» корреспонденту РИА Новости. Украинских солдат «выдавливают клещами».

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В Бахмуте наблюдается наиболее ожесточенная обстановка в зоне СВО. Бои за город ведутся на протяжении нескольких месяцев. Большую часть Бахмута контролируют российские военные. Если украинская армия проиграет в этом сражении, то западные партнеры Киева будут настаивать на мирных переговорах.

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Бойцы ЧВК «Вагнер» сражаются за основной железнодорожный узел в Бахмуте (Артемовске). Об этом сообщил один из бойцов. Узел находится в западной части города. «Они переместились в сторону железной дороги. Оттягиваются. Они бегут, а мы их догоняем. Город почти под нашим контролем. Центр уже наш и двигаемся по другим направлениям», — рассказал боец ЧВК «Вагнер» корреспонденту РИА Новости. Украинских солдат «выдавливают клещами». В Бахмуте наблюдается наиболее ожесточенная обстановка в зоне СВО. Бои за город ведутся на протяжении нескольких месяцев. Большую часть Бахмута контролируют российские военные. Если украинская армия проиграет в этом сражении, то западные партнеры Киева будут настаивать на мирных переговорах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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