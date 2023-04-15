Экс-разведчик США Риттер: Пентагон скрывает ключевое значение битвы за Бахмут

15 апреля 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

Сражение за Бахмут гораздо масштабнее по значению, чем способны признать в Пентагоне, считает Риттер Фото: wikimedia.org/David B. Gleason новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министр обороны США Ллойд Остин намеренно не сообщает о ключевом значении сражения за Бахмут (Артемовск), так как в случае проигрыша Киева мировое сообщество начнет подталкивать украинскую сторону к компромиссу с Россией. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «Ллойд Остин знает правду, он не дурак. Его советники — высококлассные военные профессионалы. Они понимают, что, если какая-то армия бросает 30 процентов боеспособного личного состава в одну битву, то это решающая битва, возможно, самая главная в этом конфликте», — сообщил офицер в интервью журналисту Стивену Гарднеру. Он отметил, что сражение за Бахмут гораздо масштабнее по значению, чем Остин способен признать. Борьба за город Бахмут проходит в рамках спецоперации РФ. Активные боевые действия на территории города начались в августе прошлого года. Несмотря на большие потери ВСУ, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что Украина продолжит удерживать город. В апреле немецкое издание Bild со ссылкой на источник в правительстве написало, что США обеспокоены решениями Киева по Бахмуту. По словам собеседника издания, Вашингтон считает, что для Украины Бахмут представляет «символическую ценность». Побывавший в городе немецкий журналист Ян Хумин заявил, что у ВСУ нет шансов и российские военные скоро выигрывают битву за Бахмут. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр обороны США Ллойд Остин намеренно не сообщает о ключевом значении сражения за Бахмут (Артемовск), так как в случае проигрыша Киева мировое сообщество начнет подталкивать украинскую сторону к компромиссу с Россией. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «Ллойд Остин знает правду, он не дурак. Его советники — высококлассные военные профессионалы. Они понимают, что, если какая-то армия бросает 30 процентов боеспособного личного состава в одну битву, то это решающая битва, возможно, самая главная в этом конфликте», — сообщил офицер в интервью журналисту Стивену Гарднеру. Он отметил, что сражение за Бахмут гораздо масштабнее по значению, чем Остин способен признать. Борьба за город Бахмут проходит в рамках спецоперации РФ. Активные боевые действия на территории города начались в августе прошлого года. Несмотря на большие потери ВСУ, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что Украина продолжит удерживать город. В апреле немецкое издание Bild со ссылкой на источник в правительстве написало, что США обеспокоены решениями Киева по Бахмуту. По словам собеседника издания, Вашингтон считает, что для Украины Бахмут представляет «символическую ценность». Побывавший в городе немецкий журналист Ян Хумин заявил, что у ВСУ нет шансов и российские военные скоро выигрывают битву за Бахмут.