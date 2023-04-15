15 апреля 2023
14 апреля 2023

Следователи завели дело из-за пожара в ЯНАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, оцепление, скр, место происшествия
Представители СК проводят следственные действия Фото:

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в Лабытнанги (ЯНАО). Об этом сообщили в окружном СУ СКР.

«В жилом доме, расположенном в городе Лабытнанги после тушения пожара обнаружены тела четырех человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО.

Представители СК проводят следственные действия. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Пожар в Лабытнанги произошел 15 апреля. Ранее в МЧС сообщали о трех погибших.

При пожаре погибли четыре человека
При пожаре погибли четыре человека
Следователи возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело

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Следователи возбудили уголовное дело после пожара в Лабытнанги (ЯНАО). Об этом сообщили в окружном СУ СКР. «В жилом доме, расположенном в городе Лабытнанги после тушения пожара обнаружены тела четырех человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО. Представители СК проводят следственные действия. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Пожар в Лабытнанги произошел 15 апреля. Ранее в МЧС сообщали о трех погибших.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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