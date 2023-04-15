Представители СК проводят следственные действия Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в Лабытнанги (ЯНАО). Об этом сообщили в окружном СУ СКР.

«В жилом доме, расположенном в городе Лабытнанги после тушения пожара обнаружены тела четырех человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО.

Представители СК проводят следственные действия. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Пожар в Лабытнанги произошел 15 апреля. Ранее в МЧС сообщали о трех погибших.

При пожаре погибли четыре человека СУ СКР по ЯНАО