Представители СК проводят следственные действия
Следователи возбудили уголовное дело после пожара в Лабытнанги (ЯНАО). Об этом сообщили в окружном СУ СКР.
«В жилом доме, расположенном в городе Лабытнанги после тушения пожара обнаружены тела четырех человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО.
Представители СК проводят следственные действия. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
Пожар в Лабытнанги произошел 15 апреля. Ранее в МЧС сообщали о трех погибших.
При пожаре погибли четыре человека
Следователи возбудили уголовное дело
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