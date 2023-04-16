Волонтеры из Копейска принимают посылки для военных на СВО

16 апреля 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

Адресные посылки принимаются по 21 апреля включительно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Волонтеры из Копейска Челябинской области принимают посылки для военных в зону спецоперации. Об этом они написали на странице в соцсети. «Уважаемый гости и участники группы, 21 апреля — последний день приема адресных посылок. Кто хочет передать посылки своим мужьям, сыновьям, можно принести их в пункт приема по адресу: Копейск, проспект Победы, 3б. Предварительно позвонить по тел: 89518073474 — Анастасия», — информируют волонтеры в паблике «Все для Победы! Копейск» соцсети ВКонтакте. Волонтеры также сообщают тем, кто хочет оказать помощь военным, госпиталю, что сборы актуальны в группе «Все для Победы! Копейск». Необходимые для военных вещи можно приобрести самостоятельно или оказать финансовую помощь с пометкой «минометная батарея» или «госпиталь». Также действует акция «Фронтовая посылка — ветерану Победы». Посылки будут переданы ветеранам Великой Отечественной войны в Ясиноватую Донецкой Народной Республики. В конце марта волонтеры из Копейска отправили грузовик посылок в зону СВО. Посылки получили три госпиталя, детский дом, музей и военнослужащие.

Волонтеры из Копейска Челябинской области принимают посылки для военных в зону спецоперации. Об этом они написали на странице в соцсети. «Уважаемый гости и участники группы, 21 апреля — последний день приема адресных посылок. Кто хочет передать посылки своим мужьям, сыновьям, можно принести их в пункт приема по адресу: Копейск, проспект Победы, 3б. Предварительно позвонить по тел: 89518073474 — Анастасия», — информируют волонтеры в паблике «Все для Победы! Копейск» соцсети ВКонтакте. Волонтеры также сообщают тем, кто хочет оказать помощь военным, госпиталю, что сборы актуальны в группе «Все для Победы! Копейск». Необходимые для военных вещи можно приобрести самостоятельно или оказать финансовую помощь с пометкой «минометная батарея» или «госпиталь». Также действует акция «Фронтовая посылка — ветерану Победы». Посылки будут переданы ветеранам Великой Отечественной войны в Ясиноватую Донецкой Народной Республики. В конце марта волонтеры из Копейска отправили грузовик посылок в зону СВО. Посылки получили три госпиталя, детский дом, музей и военнослужащие.