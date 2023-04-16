Волонтеры из Копейска принимают посылки для военных на СВО

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Алексей Текслер в региональом штабе «МЫВМЕСТЕ». Челябинск , волонтер, коврик туристический, туристический коврик, пенка
Адресные посылки принимаются по 21 апреля включительно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры из Копейска Челябинской области принимают посылки для военных в зону спецоперации. Об этом они написали на странице в соцсети.

«Уважаемый гости и участники группы, 21 апреля — последний день приема адресных посылок. Кто хочет передать посылки своим мужьям, сыновьям, можно принести их в пункт приема по адресу: Копейск, проспект Победы, 3б. Предварительно позвонить по тел: 89518073474 — Анастасия», — информируют волонтеры в паблике «Все для Победы! Копейск» соцсети ВКонтакте.

Волонтеры также сообщают тем, кто хочет оказать помощь военным, госпиталю, что сборы актуальны в группе «Все для Победы! Копейск». Необходимые для военных вещи можно приобрести самостоятельно или оказать финансовую помощь с пометкой «минометная батарея» или «госпиталь». Также действует акция «Фронтовая посылка — ветерану Победы». Посылки будут переданы ветеранам Великой Отечественной войны в Ясиноватую Донецкой Народной Республики.

В конце марта волонтеры из Копейска отправили грузовик посылок в зону СВО. Посылки получили три госпиталя, детский дом, музей и военнослужащие.

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Волонтеры из Копейска Челябинской области принимают посылки для военных в зону спецоперации. Об этом они написали на странице в соцсети. «Уважаемый гости и участники группы, 21 апреля — последний день приема адресных посылок. Кто хочет передать посылки своим мужьям, сыновьям, можно принести их в пункт приема по адресу: Копейск, проспект Победы, 3б. Предварительно позвонить по тел: 89518073474 — Анастасия», — информируют волонтеры в паблике «Все для Победы! Копейск» соцсети ВКонтакте. Волонтеры также сообщают тем, кто хочет оказать помощь военным, госпиталю, что сборы актуальны в группе «Все для Победы! Копейск». Необходимые для военных вещи можно приобрести самостоятельно или оказать финансовую помощь с пометкой «минометная батарея» или «госпиталь». Также действует акция «Фронтовая посылка — ветерану Победы». Посылки будут переданы ветеранам Великой Отечественной войны в Ясиноватую Донецкой Народной Республики. В конце марта волонтеры из Копейска отправили грузовик посылок в зону СВО. Посылки получили три госпиталя, детский дом, музей и военнослужащие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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