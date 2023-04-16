В ЛНР начали выполнять поручения Путина

Пасечник, Кириенко и Кравцов проверили выполнения поручений Путина по восстановлению ЛНР

16 апреля 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

Пасечник совместно с Кириенко и Кравцовым проверил ход выполнения поручений Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Луганской народной республике (ЛНР) начали выполнять поручения президента РФ Владимира Путина по развитию региона. В этом лично убедились первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, посетившие территорию. О визите подробнее рассказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник. «В сентябре свои двери откроют 519 школ Луганщины (ЛНР), обсудили их оснащенность. Особое внимание — воспитательной работе. Будем расширять сеть спортивных, театральных и развлекательных секций на базе учебных учреждений», — написал врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем telegram-канале . Кириенко поддержал идею создания новых школьных музеев в регионе. Делегация наградила и медиков в ЛНР, которые участвуют в мединском осмотре детей. Леонид Пасечник лично поблагодарил всех медицинских работников в ЛНР. Развитие республики запланировано и в культурной сфере. Так, учреждения уже сейчас могут получить финансирование через Фонд президентских грантов и Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ). В числе запланированных инициатив — обучение и мастер-классы для сотрудников сферы, обновление техоснащения зданий, закрытие потребности в книгах. Особое внимание уделяется капитальному ремонту зданий. В частности, Дом Культуры в населенном пункте Металлист нуждается в решении проблем с отоплением. Кириенко обратил внимание, что дети должны заниматься в комфортных условиях. Провести мониторинг планируется и в других культурно-досуговых учреждениях. Рабочие региона презентовали масштабы застройки молодежного центра «Росмолодежь» в ЛНР. Застройка будет завершена к августу 2023 года. Территория рядом со зданием будет также благоустроена. Несмотря на введенное военное положение, у жителей ЛНР есть возможность отметить самые значимые праздники. По словам властей региона, отмена комендантского часа позволила более 50 000 человек встретить Пасху в 278 храмах республики. Безопасность прихожан во время служб обеспечивали военные РФ и сотрудники силовых структур. Сейчас регион готовится к священному Дню Победы. Власти намерены продолжить традиционные для республики акции. Подготовка к ним уже идет полным ходом. В частности, благоустраиваются памятники и воинские захоронения, проводится ревизия табличек на домах, в которых живут ветераны. «О возможности проведения массовых мероприятий решение будет принято дополнительно, но День Победы в Луганской Народной Республике обязательно состоится! Со стороны властей для этого будут созданы все условия, а жители Луганщины, убежден, поддержат», — заключил Пасечник. После присоединения к России новых регионов Путин поручил разработать программу их развития. Планируется, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будут ведены российские стандарты социального обеспечения, включая программу материнского капитала и помощь нуждающимся семьям, вырастут пенсии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Луганской народной республике (ЛНР) начали выполнять поручения президента РФ Владимира Путина по развитию региона. В этом лично убедились первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, посетившие территорию. О визите подробнее рассказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник. «В сентябре свои двери откроют 519 школ Луганщины (ЛНР), обсудили их оснащенность. Особое внимание — воспитательной работе. Будем расширять сеть спортивных, театральных и развлекательных секций на базе учебных учреждений», — написал врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своем telegram-канале. Кириенко поддержал идею создания новых школьных музеев в регионе. Делегация наградила и медиков в ЛНР, которые участвуют в мединском осмотре детей. Леонид Пасечник лично поблагодарил всех медицинских работников в ЛНР. Развитие республики запланировано и в культурной сфере. Так, учреждения уже сейчас могут получить финансирование через Фонд президентских грантов и Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ). В числе запланированных инициатив — обучение и мастер-классы для сотрудников сферы, обновление техоснащения зданий, закрытие потребности в книгах. Особое внимание уделяется капитальному ремонту зданий. В частности, Дом Культуры в населенном пункте Металлист нуждается в решении проблем с отоплением. Кириенко обратил внимание, что дети должны заниматься в комфортных условиях. Провести мониторинг планируется и в других культурно-досуговых учреждениях. Рабочие региона презентовали масштабы застройки молодежного центра «Росмолодежь» в ЛНР. Застройка будет завершена к августу 2023 года. Территория рядом со зданием будет также благоустроена. Несмотря на введенное военное положение, у жителей ЛНР есть возможность отметить самые значимые праздники. По словам властей региона, отмена комендантского часа позволила более 50 000 человек встретить Пасху в 278 храмах республики. Безопасность прихожан во время служб обеспечивали военные РФ и сотрудники силовых структур. Сейчас регион готовится к священному Дню Победы. Власти намерены продолжить традиционные для республики акции. Подготовка к ним уже идет полным ходом. В частности, благоустраиваются памятники и воинские захоронения, проводится ревизия табличек на домах, в которых живут ветераны. «О возможности проведения массовых мероприятий решение будет принято дополнительно, но День Победы в Луганской Народной Республике обязательно состоится! Со стороны властей для этого будут созданы все условия, а жители Луганщины, убежден, поддержат», — заключил Пасечник. После присоединения к России новых регионов Путин поручил разработать программу их развития. Планируется, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будут ведены российские стандарты социального обеспечения, включая программу материнского капитала и помощь нуждающимся семьям, вырастут пенсии.