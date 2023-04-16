16 апреля 2023
15 апреля 2023
14 апреля 2023

Курганцы планируют создать робота для борьбы с танками НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Leopard 2, Challenger 2, stock, Челленджер 2, Леопард 2
Робот поможет бороться с вражескими танками Leopard и Abrams Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кургане планируют создать робота для борьбы с танками НАТО (Leopard, Abrams, Challenger), разведки и разминирования. Об этом авторы идеи сообщают в социальных сетях.

«Наша задача собрать максимально недорогого из доступных комплектующих наземного гусеничного робота с возможностью разведки, разминирования, прокладывания троп и борьбы с вражеской бронетехникой. В том числе, с танками Leopard, Abrams, Challenger и их модификациями», — указано в группе «СВО Пересвет» в соцсети «ВКонтакте». Инициатор хочет создать народное конструкторское бюро для того, чтобы помогать военным, участвующим в зоне спецоперации.

Ранее URA.RU писало, что курганские педагоги изменили аптечку бойцов СВО с помощью новых технологий. Они начали выпускать на 3D-принтере пластиковые контейнеры для специальных шприц-тюбиков, которые используют военные при ранениях в бою. Губернатор Шумков заявлял, что первую партию отправят уже в апреле.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане планируют создать робота для борьбы с танками НАТО (Leopard, Abrams, Challenger), разведки и разминирования. Об этом авторы идеи сообщают в социальных сетях. «Наша задача собрать максимально недорогого из доступных комплектующих наземного гусеничного робота с возможностью разведки, разминирования, прокладывания троп и борьбы с вражеской бронетехникой. В том числе, с танками Leopard, Abrams, Challenger и их модификациями», — указано в группе «СВО Пересвет» в соцсети «ВКонтакте». Инициатор хочет создать народное конструкторское бюро для того, чтобы помогать военным, участвующим в зоне спецоперации. Ранее URA.RU писало, что курганские педагоги изменили аптечку бойцов СВО с помощью новых технологий. Они начали выпускать на 3D-принтере пластиковые контейнеры для специальных шприц-тюбиков, которые используют военные при ранениях в бою. Губернатор Шумков заявлял, что первую партию отправят уже в апреле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...