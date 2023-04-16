Курганцы планируют создать робота для борьбы с танками НАТО

В Кургане планируют создать робота для борьбы с танками НАТО (Leopard, Abrams, Challenger), разведки и разминирования. Об этом авторы идеи сообщают в социальных сетях.
«Наша задача собрать максимально недорогого из доступных комплектующих наземного гусеничного робота с возможностью разведки, разминирования, прокладывания троп и борьбы с вражеской бронетехникой. В том числе, с танками Leopard, Abrams, Challenger и их модификациями», — указано в группе «СВО Пересвет» в соцсети «ВКонтакте». Инициатор хочет создать народное конструкторское бюро для того, чтобы помогать военным, участвующим в зоне спецоперации.
Ранее URA.RU писало, что курганские педагоги изменили аптечку бойцов СВО с помощью новых технологий. Они начали выпускать на 3D-принтере пластиковые контейнеры для специальных шприц-тюбиков, которые используют военные при ранениях в бою. Губернатор Шумков заявлял, что первую партию отправят уже в апреле.
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