16 апреля 2023

РВ: ВСУ используют «бронемутантов» в боях за Артемовск. Фото

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Вооруженные силы Украины. stock, танк, ВСУ, stock
ВСУ используют в боях за Артемовск модифицированную военную технику с дополнительной броней Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие украинской армии в боях за Бахмут (Артемовск) используют «бронемутантов». Об этом сообщают российские военные корреспонденты с места событий.

«Киев бросает бронемутантов в бой в Бахмуте. Какое-то странное творение украинского темного гения замечено в Артемовске (Бахмуте). Непонятная бронемашина на базе Т-64 без башни, но с пулеметом и динамической защитой „Контакт-1“» — сообщает telegram-канал «Военкоры Русской весны».

В Бахмуте сейчас наблюдается наиболее ожесточенная обстановка в рамках российской спецоперации. Бои за город ведутся на протяжении нескольких месяцев. Большую часть Бахмута контролируют российские военные. В частности, бойцы ЧВК «Вагнер» сражаются за основной железнодорожный узел в западной части города. Если украинская армия проиграет в этом сражении, то западные партнеры Киева будут настаивать на мирных переговорах, считает бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Бронемашина на базе Т-64
Бронемашина на базе Т-64

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Военнослужащие украинской армии в боях за Бахмут (Артемовск) используют «бронемутантов». Об этом сообщают российские военные корреспонденты с места событий. «Киев бросает бронемутантов в бой в Бахмуте. Какое-то странное творение украинского темного гения замечено в Артемовске (Бахмуте). Непонятная бронемашина на базе Т-64 без башни, но с пулеметом и динамической защитой „Контакт-1“» — сообщает telegram-канал «Военкоры Русской весны». В Бахмуте сейчас наблюдается наиболее ожесточенная обстановка в рамках российской спецоперации. Бои за город ведутся на протяжении нескольких месяцев. Большую часть Бахмута контролируют российские военные. В частности, бойцы ЧВК «Вагнер» сражаются за основной железнодорожный узел в западной части города. Если украинская армия проиграет в этом сражении, то западные партнеры Киева будут настаивать на мирных переговорах, считает бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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