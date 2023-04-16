Военнослужащие украинской армии в боях за Бахмут (Артемовск) используют «бронемутантов». Об этом сообщают российские военные корреспонденты с места событий.
«Киев бросает бронемутантов в бой в Бахмуте. Какое-то странное творение украинского темного гения замечено в Артемовске (Бахмуте). Непонятная бронемашина на базе Т-64 без башни, но с пулеметом и динамической защитой „Контакт-1“» — сообщает telegram-канал «Военкоры Русской весны».
В Бахмуте сейчас наблюдается наиболее ожесточенная обстановка в рамках российской спецоперации. Бои за город ведутся на протяжении нескольких месяцев. Большую часть Бахмута контролируют российские военные. В частности, бойцы ЧВК «Вагнер» сражаются за основной железнодорожный узел в западной части города. Если украинская армия проиграет в этом сражении, то западные партнеры Киева будут настаивать на мирных переговорах, считает бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
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