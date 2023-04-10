10 апреля 2023

РБК: в России рекордно снизилась численность рабочей молодежи

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Молодежный форум "Профессиональный рост". Екатеринбург, поиск работы, компьютеры, молодежь
Численность рабочей молодежи в России снизилась, следует из данных Фото:

За прошедший год в России рекордно снизилось количество рабочий молодежи до показателей 2006 года. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на свои источники.

«В результате в декабре 2022 года количество молодых работников на рынке труда составило 21,5 млн человек, или 29,8% всех занятых, — это минимум за весь период доступной статистики (с 2006 года)», — передает РБК данные FinExpertiza. В статистику попали граждане младше 35 лет.

Эксперты отметили, что в России численность молодых работников непрерывно сокращается начала 2010-х годов. Так, за последние 10 лет количество молодых работников уменьшилось на 5,9 млн человек. Среди причин аналитики выделяют высокий уровень безработицы и отток населения во время объявления СВО и частичной мобилизации.

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За прошедший год в России рекордно снизилось количество рабочий молодежи до показателей 2006 года. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на свои источники. «В результате в декабре 2022 года количество молодых работников на рынке труда составило 21,5 млн человек, или 29,8% всех занятых, — это минимум за весь период доступной статистики (с 2006 года)», — передает РБК данные FinExpertiza. В статистику попали граждане младше 35 лет. Эксперты отметили, что в России численность молодых работников непрерывно сокращается начала 2010-х годов. Так, за последние 10 лет количество молодых работников уменьшилось на 5,9 млн человек. Среди причин аналитики выделяют высокий уровень безработицы и отток населения во время объявления СВО и частичной мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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