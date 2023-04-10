РБК: в России рекордно снизилась численность рабочей молодежи

11 апреля 2023 в 09:35 Размер текста - 17 +

Численность рабочей молодежи в России снизилась, следует из данных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За прошедший год в России рекордно снизилось количество рабочий молодежи до показателей 2006 года. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на свои источники. «В результате в декабре 2022 года количество молодых работников на рынке труда составило 21,5 млн человек, или 29,8% всех занятых, — это минимум за весь период доступной статистики (с 2006 года)», — передает РБК данные FinExpertiza. В статистику попали граждане младше 35 лет. Эксперты отметили, что в России численность молодых работников непрерывно сокращается начала 2010-х годов. Так, за последние 10 лет количество молодых работников уменьшилось на 5,9 млн человек. Среди причин аналитики выделяют высокий уровень безработицы и отток населения во время объявления СВО и частичной мобилизации.

За прошедший год в России рекордно снизилось количество рабочий молодежи до показателей 2006 года. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на свои источники. «В результате в декабре 2022 года количество молодых работников на рынке труда составило 21,5 млн человек, или 29,8% всех занятых, — это минимум за весь период доступной статистики (с 2006 года)», — передает РБК данные FinExpertiza. В статистику попали граждане младше 35 лет. Эксперты отметили, что в России численность молодых работников непрерывно сокращается начала 2010-х годов. Так, за последние 10 лет количество молодых работников уменьшилось на 5,9 млн человек. Среди причин аналитики выделяют высокий уровень безработицы и отток населения во время объявления СВО и частичной мобилизации.