Физик Богачев предупредил об опасной активности Солнца 17 апреля 2023 в 05:08 Размер текста - 17 + Пик активности Солнца наступит в конце 2023 — начале 2024 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Максимальная активность Солнца наступит в конце 2023 — начале 2024 года, сообщил лавный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Богачев. В это время метеочувствительным людям необходимо следить за здоровьем. «2023—2024 годы должны быть годами активного Солнца. […] Людям, которые реагируют на магнитные бури и вспышки на Солнце, нужно быть внимательнее к своему здоровью», — сообщил Сергей Богачев радио Sputnik. Он отметил, что во время пика активности Солнца уровень ультрафиолета растет, но не очень сильно. При этом максимум в 2023—2024 годах будет довольно слабым, поэтому здоровым людям не следует его опасаться. Член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович ранее сообщал, что солнечная активность в ближайшие годы будет увеличивается. Это повлечет за собой частые магнитные бури. Невролог Николай Базий рекомендовал физические нагрузки и здоровый образ жизни в качестве средств, которые снизят влияние магнитных бурь на состояние человека. Максимальная активность Солнца наступит в конце 2023 — начале 2024 года, сообщил лавный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Богачев. В это время метеочувствительным людям необходимо следить за здоровьем. «2023—2024 годы должны быть годами активного Солнца. […] Людям, которые реагируют на магнитные бури и вспышки на Солнце, нужно быть внимательнее к своему здоровью», — сообщил Сергей Богачев радио Sputnik. Он отметил, что во время пика активности Солнца уровень ультрафиолета растет, но не очень сильно. При этом максимум в 2023—2024 годах будет довольно слабым, поэтому здоровым людям не следует его опасаться. Член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович ранее сообщал, что солнечная активность в ближайшие годы будет увеличивается. Это повлечет за собой частые магнитные бури. Невролог Николай Базий рекомендовал физические нагрузки и здоровый образ жизни в качестве средств, которые снизят влияние магнитных бурь на состояние человека. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям