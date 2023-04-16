16 апреля 2023

Физик Богачев предупредил об опасной активности Солнца

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Пик активности Солнца наступит в конце 2023 — начале 2024 года Фото:

Максимальная активность Солнца наступит в конце 2023 — начале 2024 года, сообщил лавный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Богачев. В это время метеочувствительным людям необходимо следить за здоровьем.

«2023—2024 годы должны быть годами активного Солнца. […] Людям, которые реагируют на магнитные бури и вспышки на Солнце, нужно быть внимательнее к своему здоровью», — сообщил Сергей Богачев радио Sputnik.

Он отметил, что во время пика активности Солнца уровень ультрафиолета растет, но не очень сильно. При этом максимум в 2023—2024 годах будет довольно слабым, поэтому здоровым людям не следует его опасаться.

Член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович ранее сообщал, что солнечная активность в ближайшие годы будет увеличивается. Это повлечет за собой частые магнитные бури. Невролог Николай Базий рекомендовал физические нагрузки и здоровый образ жизни в качестве средств, которые снизят влияние магнитных бурь на состояние человека.

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Максимальная активность Солнца наступит в конце 2023 — начале 2024 года, сообщил лавный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Богачев. В это время метеочувствительным людям необходимо следить за здоровьем. «2023—2024 годы должны быть годами активного Солнца. […] Людям, которые реагируют на магнитные бури и вспышки на Солнце, нужно быть внимательнее к своему здоровью», — сообщил Сергей Богачев радио Sputnik. Он отметил, что во время пика активности Солнца уровень ультрафиолета растет, но не очень сильно. При этом максимум в 2023—2024 годах будет довольно слабым, поэтому здоровым людям не следует его опасаться. Член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович ранее сообщал, что солнечная активность в ближайшие годы будет увеличивается. Это повлечет за собой частые магнитные бури. Невролог Николай Базий рекомендовал физические нагрузки и здоровый образ жизни в качестве средств, которые снизят влияние магнитных бурь на состояние человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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