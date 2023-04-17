«Ведомости»: власти РФ планируют ограничить покупку валюты для удержания курса рубля

17 апреля 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Минфин и Центробанк разрабатывают механизмы по ограничению покупки иностранной валюты на внутреннем рынке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минфин РФ и Банк России собираются ограничить покупку валюты на внутреннем рынке для проведения сделок по приобретению уходящих из страны иностранных компаний. Эту информацию подтвердил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. В настоящий момент разрабатываются соответствующие механизмы. «В целом в рамках подходов подкомиссии (которая принимает решения по сделкам с российскими активами зарубежных компаний — прим. URA.RU) мы всегда учитываем рыночную конъюнктуру на валютном рынке при принятии решений по сделкам, в том числе по сделкам с долями и акциями», — рассказал Иван Чебесков журналисту издания «Ведомости». Эта мера необходима для удержания курса рубля. Новость по теме «Известия»: в России хотят ввести пошлину в 50% на мебель из Европы Многие зарубежные компании покинули российский рынок после начала спецоперации на Украине. Некоторые из них продали свой бизнес России, прописав в договорах пункт о возможности обратного выкупа. Подсчитано, что ушедшие бренды потеряли в общей сложности около двух миллиардов долларов, сообщает телеканал 360.

Минфин РФ и Банк России собираются ограничить покупку валюты на внутреннем рынке для проведения сделок по приобретению уходящих из страны иностранных компаний. Эту информацию подтвердил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. В настоящий момент разрабатываются соответствующие механизмы. «В целом в рамках подходов подкомиссии (которая принимает решения по сделкам с российскими активами зарубежных компаний — прим. URA.RU) мы всегда учитываем рыночную конъюнктуру на валютном рынке при принятии решений по сделкам, в том числе по сделкам с долями и акциями», — рассказал Иван Чебесков журналисту издания «Ведомости». Эта мера необходима для удержания курса рубля. Многие зарубежные компании покинули российский рынок после начала спецоперации на Украине. Некоторые из них продали свой бизнес России, прописав в договорах пункт о возможности обратного выкупа. Подсчитано, что ушедшие бренды потеряли в общей сложности около двух миллиардов долларов, сообщает телеканал 360.