Власти РФ нашли способ поддержать отечественных производителей

«Известия»: Минпромторгу предложили ввести пошлину в 50% на мебель из Европы

16 марта 2023 в 02:48 Размер текста - 17 +

Пошлину на ряд продукции из недружественных стран хотят повысить в пять раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности На европейскую деревянную мебель планируется повысить пошлину до 50% в качестве ответных мер на санкции против России со стороны недружественных стран. Об этом рассказал генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) Тимур Иртуганов. «Импортные пошлины на деревянную и мягкую мебель, а также матрасы из Европы могут повысить с 8,5—12% до 50%», — пишут «Известия», ссылаясь на АМДПР. Там уточнили, что речь идет о готовой продукции. В ассоциации отметили, что повышение пошлины связано с ответными санкциями РФ против недружественных стран, а также с необходимостью поддержать развитие отечественных изготовителей мебели. Сейчас работу в этом направлении ведут три ведомства — Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития, поделился Иртуганов. Многие международные бренды временно покинули российский рынок в связи с началом спецоперации на Украине. В ответ на это Россия запустила программу параллельного импорта. Представители Минпромторга накануне приняли решение включить в список параллельного импорта товары из IKEA, а также американские игрушки Hasbro и Mattel.

На европейскую деревянную мебель планируется повысить пошлину до 50% в качестве ответных мер на санкции против России со стороны недружественных стран. Об этом рассказал генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) Тимур Иртуганов. «Импортные пошлины на деревянную и мягкую мебель, а также матрасы из Европы могут повысить с 8,5—12% до 50%», — пишут «Известия», ссылаясь на АМДПР. Там уточнили, что речь идет о готовой продукции. В ассоциации отметили, что повышение пошлины связано с ответными санкциями РФ против недружественных стран, а также с необходимостью поддержать развитие отечественных изготовителей мебели. Сейчас работу в этом направлении ведут три ведомства — Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития, поделился Иртуганов. Многие международные бренды временно покинули российский рынок в связи с началом спецоперации на Украине. В ответ на это Россия запустила программу параллельного импорта. Представители Минпромторга накануне приняли решение включить в список параллельного импорта товары из IKEA, а также американские игрушки Hasbro и Mattel.