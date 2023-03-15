Власти РФ нашли способ поддержать отечественных производителей

На европейскую деревянную мебель планируется повысить пошлину до 50% в качестве ответных мер на санкции против России со стороны недружественных стран. Об этом рассказал генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) Тимур Иртуганов.
«Импортные пошлины на деревянную и мягкую мебель, а также матрасы из Европы могут повысить с 8,5—12% до 50%», — пишут «Известия», ссылаясь на АМДПР. Там уточнили, что речь идет о готовой продукции.
В ассоциации отметили, что повышение пошлины связано с ответными санкциями РФ против недружественных стран, а также с необходимостью поддержать развитие отечественных изготовителей мебели. Сейчас работу в этом направлении ведут три ведомства — Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития, поделился Иртуганов.
Многие международные бренды временно покинули российский рынок в связи с началом спецоперации на Украине. В ответ на это Россия запустила программу параллельного импорта. Представители Минпромторга накануне приняли решение включить в список параллельного импорта товары из IKEA, а также американские игрушки Hasbro и Mattel.
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