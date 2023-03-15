15 марта 2023

Власти РФ нашли способ поддержать отечественных производителей

«Известия»: Минпромторгу предложили ввести пошлину в 50% на мебель из Европы
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Торговый центр. Курган, мебель, мебельный магазин
Пошлину на ряд продукции из недружественных стран хотят повысить в пять раз Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

На европейскую деревянную мебель планируется повысить пошлину до 50% в качестве ответных мер на санкции против России со стороны недружественных стран. Об этом рассказал генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) Тимур Иртуганов.

«Импортные пошлины на деревянную и мягкую мебель, а также матрасы из Европы могут повысить с 8,5—12% до 50%», — пишут «Известия», ссылаясь на АМДПР. Там уточнили, что речь идет о готовой продукции.

В ассоциации отметили, что повышение пошлины связано с ответными санкциями РФ против недружественных стран, а также с необходимостью поддержать развитие отечественных изготовителей мебели. Сейчас работу в этом направлении ведут три ведомства — Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития, поделился Иртуганов.

Многие международные бренды временно покинули российский рынок в связи с началом спецоперации на Украине. В ответ на это Россия запустила программу параллельного импорта. Представители Минпромторга накануне приняли решение включить в список параллельного импорта товары из IKEA, а также американские игрушки Hasbro и Mattel.

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На европейскую деревянную мебель планируется повысить пошлину до 50% в качестве ответных мер на санкции против России со стороны недружественных стран. Об этом рассказал генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) Тимур Иртуганов. «Импортные пошлины на деревянную и мягкую мебель, а также матрасы из Европы могут повысить с 8,5—12% до 50%», — пишут «Известия», ссылаясь на АМДПР. Там уточнили, что речь идет о готовой продукции. В ассоциации отметили, что повышение пошлины связано с ответными санкциями РФ против недружественных стран, а также с необходимостью поддержать развитие отечественных изготовителей мебели. Сейчас работу в этом направлении ведут три ведомства — Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития, поделился Иртуганов. Многие международные бренды временно покинули российский рынок в связи с началом спецоперации на Украине. В ответ на это Россия запустила программу параллельного импорта. Представители Минпромторга накануне приняли решение включить в список параллельного импорта товары из IKEA, а также американские игрушки Hasbro и Mattel.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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