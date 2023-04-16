Олег Голиков вернулся к своим избирателям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Награжденный орденом Мужества депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, последние несколько месяцев находящийся на фронте, принял решение вернуться к депутатской работе. Об этом URA.RU сообщил сам депутат.

«Мой контракт закончен, и я снова дома. Возвращаюсь к депутатской работе, включаюсь в решение вопросов, которые ставят передо мной избиратели», — сообщил URA.RU Голиков.

По словам парламентария, в решении ряда вопросов ему пригодится опыт, полученный на СВО. Одним из приобретенных умений Голиков назвал мгновенную оценку обстановки.

«С ребятами из подразделения буду поддерживать постоянную связь. Уже планирую поездку в зону СВО с гуманитарным грузом», — подытожил Голиков.

Голиков отправился на фронт в октябре 2022 года. Пройдя курсы боевого слаживания, он был зачислен в батальон «Апостол» под командованием Юрия «Ангела» Гагарина. После он прошел курсы обучения операторов БПЛА и был зачислен в БАРС «Каскад», продлил контракт и получил орден Мужества.