В Госдуме призвали привлекать военных в отставке к воспитанию молодежи

Депутат Госдумы Журавлев: в школах должны работать военные в отставке

18 апреля 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

Отставные военные могут стать примером для молодежи, считает Алексей Журавлев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для патриотического воспитания молодежи необходимо привлекать не только вернувшихся из зоны спецоперации на Украине бойцов, но и военных в отставке (генералов, полковников, майоров). Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый зампредседателя комитета по обороне Госдумы РФ Алексей Журавлев. «Конечно, так и нужно действовать, — привлекать отставных военных и героев спецоперации для того, чтобы [они] стали примером для молодого поколения. Отличная практика, когда о своих подвигах рассказывают те, кто их совершил», — отметил Алексей Журавлев. При этом депутат подчеркнул, что пока идея о введении единого патриотического воспитания молодежи не принимается на законодательном уровне. «Практика, к сожалению, пока у нас не слишком распространена, нет единой политики Министерства образования на этот счет. Причем, в Государственную Думу даже вносился специальный законопроект, в котором предлагалось упорядочить всю систему патриотического воспитания, но почему-то усилиями, в том числе и правительственных чиновников, документ был в итоге отозван. Странная позиция, которая не совпадает с той, что придерживается администрация президента», — подчеркнул Журавлев. В рамках патриотического воспитания «Росмолодежь» планирует привлечь демобилизованных военных, которые участвовали в СВО. Ранее проект презентовал замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Программу подготовки уже прошли более 130 человек. Демобилизованные будут направлены в региональные и муниципальные центры патриотического воспитания. Также в школах по всей стране на «Разговоры о важном» привлекают военных, вернувшихся из зоны СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для патриотического воспитания молодежи необходимо привлекать не только вернувшихся из зоны спецоперации на Украине бойцов, но и военных в отставке (генералов, полковников, майоров). Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый зампредседателя комитета по обороне Госдумы РФ Алексей Журавлев. «Конечно, так и нужно действовать, — привлекать отставных военных и героев спецоперации для того, чтобы [они] стали примером для молодого поколения. Отличная практика, когда о своих подвигах рассказывают те, кто их совершил», — отметил Алексей Журавлев. При этом депутат подчеркнул, что пока идея о введении единого патриотического воспитания молодежи не принимается на законодательном уровне. «Практика, к сожалению, пока у нас не слишком распространена, нет единой политики Министерства образования на этот счет. Причем, в Государственную Думу даже вносился специальный законопроект, в котором предлагалось упорядочить всю систему патриотического воспитания, но почему-то усилиями, в том числе и правительственных чиновников, документ был в итоге отозван. Странная позиция, которая не совпадает с той, что придерживается администрация президента», — подчеркнул Журавлев. В рамках патриотического воспитания «Росмолодежь» планирует привлечь демобилизованных военных, которые участвовали в СВО. Ранее проект презентовал замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Программу подготовки уже прошли более 130 человек. Демобилизованные будут направлены в региональные и муниципальные центры патриотического воспитания. Также в школах по всей стране на «Разговоры о важном» привлекают военных, вернувшихся из зоны СВО.