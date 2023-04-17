WSJ: Россия продает нефть арабским странам «за копейки»

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Арабские страны активно покупают дешевую российскую нефть, пишет WSJ Фото:

Россия поставляет собственную нефть странам Персидского залива со скидкой, которая затем используется в странах данного региона для потребления и дальнейшей переработки. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«Страны Персидского залива используют российскую нефть со скидкой внутри страны, в том числе для потребления и переработки», — говорится в материале газеты. Там добавили, что Объединенные Арабские Эмираты стали той страной, которая активно принимает российские энергетические продукты и осуществляет торговлю ими с другими странами. Стоит отметить, что на данный момент Саудовская Аравия принимает из России 100 тысяч баррелей в день, хотя до конфликта на Украине эта цифра практически равнялась нулю, что не может радовать США, которые не оставляют попытки лишить Россию дохода от продажи нефти, заключили в газете.

Ранее генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что Запад предпримет попытки склонить власти арабских государств к отказу от любого сотрудничества с Москвой, чтобы лишить Россию дополнительных союзников на мировой арене. По мнению западных стран, страны Персидского залива должны занять четкую антироссийскую позицию.

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Россия поставляет собственную нефть странам Персидского залива со скидкой, которая затем используется в странах данного региона для потребления и дальнейшей переработки. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «Страны Персидского залива используют российскую нефть со скидкой внутри страны, в том числе для потребления и переработки», — говорится в материале газеты. Там добавили, что Объединенные Арабские Эмираты стали той страной, которая активно принимает российские энергетические продукты и осуществляет торговлю ими с другими странами. Стоит отметить, что на данный момент Саудовская Аравия принимает из России 100 тысяч баррелей в день, хотя до конфликта на Украине эта цифра практически равнялась нулю, что не может радовать США, которые не оставляют попытки лишить Россию дохода от продажи нефти, заключили в газете. Ранее генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что Запад предпримет попытки склонить власти арабских государств к отказу от любого сотрудничества с Москвой, чтобы лишить Россию дополнительных союзников на мировой арене. По мнению западных стран, страны Персидского залива должны занять четкую антироссийскую позицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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