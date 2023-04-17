WSJ: Россия продает нефть арабским странам «за копейки»

17 апреля 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Арабские страны активно покупают дешевую российскую нефть, пишет WSJ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Россия поставляет собственную нефть странам Персидского залива со скидкой, которая затем используется в странах данного региона для потребления и дальнейшей переработки. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «Страны Персидского залива используют российскую нефть со скидкой внутри страны, в том числе для потребления и переработки», — говорится в материале газеты . Там добавили, что Объединенные Арабские Эмираты стали той страной, которая активно принимает российские энергетические продукты и осуществляет торговлю ими с другими странами. Стоит отметить, что на данный момент Саудовская Аравия принимает из России 100 тысяч баррелей в день, хотя до конфликта на Украине эта цифра практически равнялась нулю, что не может радовать США, которые не оставляют попытки лишить Россию дохода от продажи нефти, заключили в газете. Ранее генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что Запад предпримет попытки склонить власти арабских государств к отказу от любого сотрудничества с Москвой, чтобы лишить Россию дополнительных союзников на мировой арене. По мнению западных стран, страны Персидского залива должны занять четкую антироссийскую позицию.

Россия поставляет собственную нефть странам Персидского залива со скидкой, которая затем используется в странах данного региона для потребления и дальнейшей переработки. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. «Страны Персидского залива используют российскую нефть со скидкой внутри страны, в том числе для потребления и переработки», — говорится в материале газеты. Там добавили, что Объединенные Арабские Эмираты стали той страной, которая активно принимает российские энергетические продукты и осуществляет торговлю ими с другими странами. Стоит отметить, что на данный момент Саудовская Аравия принимает из России 100 тысяч баррелей в день, хотя до конфликта на Украине эта цифра практически равнялась нулю, что не может радовать США, которые не оставляют попытки лишить Россию дохода от продажи нефти, заключили в газете. Ранее генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что Запад предпримет попытки склонить власти арабских государств к отказу от любого сотрудничества с Москвой, чтобы лишить Россию дополнительных союзников на мировой арене. По мнению западных стран, страны Персидского залива должны занять четкую антироссийскую позицию.