СМИ: Запад нашел новое направление для удара по России

13 июня 2022 в 09:13 Размер текста - 17 +

Запад давит на арабские страны из-за конфликта на Украине, требуя последние принять одну из двух позиций по данному вопросу. Об этом заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт. Отсутствие союзников среди арабских стран может являться ударом по России. «Арабские страны подверглись серьезному давлению со стороны Запада, настаивавшего на том, чтобы они заняли определенную позицию в отношении кризиса на Украине. Они оказались в чрезвычайно щекотливой ситуации», — сказал он в интервью египетскому телеканалу Sada El balad, его слова приводит ТАСС. По словам генсека ЛАГ, многие государства Африки и Латинской Америки продолжают поддерживать связи с Москвой, передает MK.RU. Цель действий западных государств — «окружение России» на мировой арене, пишет Life. Ранее стало известно, что Саудовская Аравия намерена поддерживать Россию как члена Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), несмотря на ужесточение западных санкций и возможный запрет Европейского союза на импорт российской нефти. Она также мешает Западу «задушить» Россию санкционным давлением. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса — спасение граждан этих территорий от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Несмотря на это, ряд западных стран ввел против России жесткие экономические санкции, которые, в частности, касались частичного эмбарго на российскую нефть. Однако после этого между между США и странами Ближнего Востока произошло ослабление отношений. Одним из поводов стал отказ принцев Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана и Абу-Даби Мухаммеда бин Заид Ан-Нахьяна разговаривать по телефону с президентом США Джо Байденом.