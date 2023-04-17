Челябинский депутат пообещал ужесточение закона о бродячих собаках после гибели ребенка в Оренбурге

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Клипарт. Магнитогорск, наумов станислав
Станислав Наумов считает, что «время мягких решений прошло» Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов пообещал ужесточение закона о бродячих собаках после трагедии в Оренбурге. По его словам, дети больше не должны гибнуть после нападения агрессивных хищников.

«Время поиска мягких решений прошло. Уверен, что уже завтра на заседании Думы РФ подходы ужесточатся. Гуманизм — это однокоренное понятие к человеку и только к человеку», — написал Наумов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Наумова, речь идет о жизни маленьких детей, которые погибают на прогулках. Депутат также выразил глубокие соболезнования родителям погибшего мальчика.

Стая бродячих собак загрызла насмерть ребенка в Оренбурге 16 апреля. Мальчик гулял в районе своего дома. Собак впоследствии отловили, но они будут отпущены на волю, поскольку это соответствует требованиям закона.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов пообещал ужесточение закона о бродячих собаках после трагедии в Оренбурге. По его словам, дети больше не должны гибнуть после нападения агрессивных хищников. «Время поиска мягких решений прошло. Уверен, что уже завтра на заседании Думы РФ подходы ужесточатся. Гуманизм — это однокоренное понятие к человеку и только к человеку», — написал Наумов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам Наумова, речь идет о жизни маленьких детей, которые погибают на прогулках. Депутат также выразил глубокие соболезнования родителям погибшего мальчика. Стая бродячих собак загрызла насмерть ребенка в Оренбурге 16 апреля. Мальчик гулял в районе своего дома. Собак впоследствии отловили, но они будут отпущены на волю, поскольку это соответствует требованиям закона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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