Челябинский депутат пообещал ужесточение закона о бродячих собаках после гибели ребенка в Оренбурге

Станислав Наумов считает, что «время мягких решений прошло» Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов пообещал ужесточение закона о бродячих собаках после трагедии в Оренбурге. По его словам, дети больше не должны гибнуть после нападения агрессивных хищников.

«Время поиска мягких решений прошло. Уверен, что уже завтра на заседании Думы РФ подходы ужесточатся. Гуманизм — это однокоренное понятие к человеку и только к человеку», — написал Наумов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Наумова, речь идет о жизни маленьких детей, которые погибают на прогулках. Депутат также выразил глубокие соболезнования родителям погибшего мальчика.

Стая бродячих собак загрызла насмерть ребенка в Оренбурге 16 апреля. Мальчик гулял в районе своего дома. Собак впоследствии отловили, но они будут отпущены на волю, поскольку это соответствует требованиям закона.