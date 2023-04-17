Челябинский депутат пообещал ужесточение закона о бродячих собаках после гибели ребенка в Оренбурге

Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов пообещал ужесточение закона о бродячих собаках после трагедии в Оренбурге. По его словам, дети больше не должны гибнуть после нападения агрессивных хищников.
«Время поиска мягких решений прошло. Уверен, что уже завтра на заседании Думы РФ подходы ужесточатся. Гуманизм — это однокоренное понятие к человеку и только к человеку», — написал Наумов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам Наумова, речь идет о жизни маленьких детей, которые погибают на прогулках. Депутат также выразил глубокие соболезнования родителям погибшего мальчика.
Стая бродячих собак загрызла насмерть ребенка в Оренбурге 16 апреля. Мальчик гулял в районе своего дома. Собак впоследствии отловили, но они будут отпущены на волю, поскольку это соответствует требованиям закона.
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