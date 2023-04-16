Стая бродячих собак насмерть загрызла ребенка в Оренбурге

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, собака, драка, дворняга, пес, бездомная собака, погоня
От укусов собак ребенок скончался на месте происшествия Фото:

Стая бродячих собак загрызла насмерть ребенка в Оренбурге. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«16 апреля 2023 года неподалеку от гаражного кооператива по улице Кольцевой в Промышленном районе города Оренбурга стая бездомных собак напала на мальчика, который гулял в районе своего дома», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Полученные травмы оказались смертельными. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Бродячие собаки регулярно кусают людей в разных регионах России. Чтобы снизить число подобных ЧП, в Совете по правам человека предложили вести учет всех собак в России и обязать их хозяев проходить кинологические курсы.

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Стая бродячих собак загрызла насмерть ребенка в Оренбурге. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. «16 апреля 2023 года неподалеку от гаражного кооператива по улице Кольцевой в Промышленном районе города Оренбурга стая бездомных собак напала на мальчика, который гулял в районе своего дома», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Полученные травмы оказались смертельными. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Бродячие собаки регулярно кусают людей в разных регионах России. Чтобы снизить число подобных ЧП, в Совете по правам человека предложили вести учет всех собак в России и обязать их хозяев проходить кинологические курсы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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