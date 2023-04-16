Стая бродячих собак насмерть загрызла ребенка в Оренбурге

Стая бродячих собак загрызла насмерть ребенка в Оренбурге. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
«16 апреля 2023 года неподалеку от гаражного кооператива по улице Кольцевой в Промышленном районе города Оренбурга стая бездомных собак напала на мальчика, который гулял в районе своего дома», — говорится в сообщении на
Бродячие собаки регулярно кусают людей в разных регионах России. Чтобы снизить число подобных ЧП, в Совете по правам человека предложили вести учет всех собак в России и обязать их хозяев проходить кинологические курсы.
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