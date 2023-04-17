В деле задержанного ФСБ челябинского депутата появились новые подробности

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Слушание дела Вячеслава Ершова в суде Центрального района. Челябинск, ершов вячеслав
Вячеслав Ершов не признал вины в незаконном хранении боеприпасов Фото:

В уголовном деле задержанного ФСБ депутата Курчатовского районного совета Челябинска Вячеслава Ершова появились новые подробности. На заседании Центрального райсуда 17 апреля выяснилось, что подпись на акте обследования условий хранения оружия и патронов не принадлежит Ершову.

«На прошлом заседании документы были направлены на экспертизу. По ее результатам подпись не принадлежит Ершову», — сообщила судья Ирина Шершикова.

Сам депутат сообщил URA.RU, что вины по статье о незаконном хранении боеприпасов он не признает. По его словам, патроны, которые проходят по материалам уголовного дела, 1970-го года выпуска. Когда сам он родился на пять лет позднее и никак не мог отвечать за них.

Ершова задержали в марте 2022 года при попытке передать взятку в размере 50 тысяч рублей леснику. За эти деньги он должен был предоставить в пользование депутату земельный участок в Сосновском районе. Лесник согласился оформить документы, но перед этим обратился в ФСБ. В день встречи Ершова задержали.

Позже в уголовном деле появилась еще одна статья о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Депутат признал вину в даче взятки и вышел из СИЗО, в котором провел почти четыре месяца. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

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В уголовном деле задержанного ФСБ депутата Курчатовского районного совета Челябинска Вячеслава Ершова появились новые подробности. На заседании Центрального райсуда 17 апреля выяснилось, что подпись на акте обследования условий хранения оружия и патронов не принадлежит Ершову. «На прошлом заседании документы были направлены на экспертизу. По ее результатам подпись не принадлежит Ершову», — сообщила судья Ирина Шершикова. Сам депутат сообщил URA.RU, что вины по статье о незаконном хранении боеприпасов он не признает. По его словам, патроны, которые проходят по материалам уголовного дела, 1970-го года выпуска. Когда сам он родился на пять лет позднее и никак не мог отвечать за них. Ершова задержали в марте 2022 года при попытке передать взятку в размере 50 тысяч рублей леснику. За эти деньги он должен был предоставить в пользование депутату земельный участок в Сосновском районе. Лесник согласился оформить документы, но перед этим обратился в ФСБ. В день встречи Ершова задержали. Позже в уголовном деле появилась еще одна статья о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Депутат признал вину в даче взятки и вышел из СИЗО, в котором провел почти четыре месяца. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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