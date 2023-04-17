В деле задержанного ФСБ челябинского депутата появились новые подробности

Вячеслав Ершов не признал вины в незаконном хранении боеприпасов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В уголовном деле задержанного ФСБ депутата Курчатовского районного совета Челябинска Вячеслава Ершова появились новые подробности. На заседании Центрального райсуда 17 апреля выяснилось, что подпись на акте обследования условий хранения оружия и патронов не принадлежит Ершову.

«На прошлом заседании документы были направлены на экспертизу. По ее результатам подпись не принадлежит Ершову», — сообщила судья Ирина Шершикова.

Сам депутат сообщил URA.RU, что вины по статье о незаконном хранении боеприпасов он не признает. По его словам, патроны, которые проходят по материалам уголовного дела, 1970-го года выпуска. Когда сам он родился на пять лет позднее и никак не мог отвечать за них.

Ершова задержали в марте 2022 года при попытке передать взятку в размере 50 тысяч рублей леснику. За эти деньги он должен был предоставить в пользование депутату земельный участок в Сосновском районе. Лесник согласился оформить документы, но перед этим обратился в ФСБ. В день встречи Ершова задержали.

Позже в уголовном деле появилась еще одна статья о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Депутат признал вину в даче взятки и вышел из СИЗО, в котором провел почти четыре месяца. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.