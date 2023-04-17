Из «тюменской матрешки» вывезут десятки тысяч кубометров ценной древесины

17 апреля 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Тюменское Росимущество избавляется от леса, вырубленного в ХМАО Фото: Сергей Русанов © URA.RU Росимущество Тюменской области выставило на продажу 29 лотов древесины, которую срубили в процессе промышленных работ в ХМАО, и в дальнейшем смогут отправить на экспорт. Информация обо всех лотах общим объемом почти 60 тысяч кубометров опубликована на электронной площадке торгов «Сбербанк АСТ». «Все лоты включают в себя несколько пород дерева, в том числе ценные — кедр и лиственница. Лоты разного объема, с разной стартовой ценой. Участие в аукционе могут принять деревообрабатывающие и экспортные компании, работающие на территории Тюменской области. Заявки принимаются до 22 мая 2023 года», — сообщает электронная площадка Среди опубликованных данных есть состав каждого лота. Данные гласят, что около четверти выставленного на продажу объема составляют ценные породы дерева. Вся древесина находится на территории ХМАО, а общая стоимость всех лотов близка к 13 млн рублей. По оценкам экспертов, потенциальная прибыль от экспорта этих объемов может быть выше в 8-10 раз. Ранее URA.RU рассказало о массовой продаже Росимуществом санкционных автомобилей, задержанных таможенной службой. На продажу выставлено 10 лотов, часть машин уже растаможена.

Росимущество Тюменской области выставило на продажу 29 лотов древесины, которую срубили в процессе промышленных работ в ХМАО, и в дальнейшем смогут отправить на экспорт. Информация обо всех лотах общим объемом почти 60 тысяч кубометров опубликована на электронной площадке торгов «Сбербанк АСТ». «Все лоты включают в себя несколько пород дерева, в том числе ценные — кедр и лиственница. Лоты разного объема, с разной стартовой ценой. Участие в аукционе могут принять деревообрабатывающие и экспортные компании, работающие на территории Тюменской области. Заявки принимаются до 22 мая 2023 года», — сообщает электронная площадка Среди опубликованных данных есть состав каждого лота. Данные гласят, что около четверти выставленного на продажу объема составляют ценные породы дерева. Вся древесина находится на территории ХМАО, а общая стоимость всех лотов близка к 13 млн рублей. По оценкам экспертов, потенциальная прибыль от экспорта этих объемов может быть выше в 8-10 раз. Ранее URA.RU рассказало о массовой продаже Росимуществом санкционных автомобилей, задержанных таможенной службой. На продажу выставлено 10 лотов, часть машин уже растаможена.