Из «тюменской матрешки» вывезут десятки тысяч кубометров ценной древесины

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Музей деревянного зодчества Хохловка. Пермь, лес, бревна, древесина, заготовка
Тюменское Росимущество избавляется от леса, вырубленного в ХМАО Фото:

Росимущество Тюменской области выставило на продажу 29 лотов древесины, которую срубили в процессе промышленных работ в ХМАО, и в дальнейшем смогут отправить на экспорт. Информация обо всех лотах общим объемом почти 60 тысяч кубометров опубликована на электронной площадке торгов «Сбербанк АСТ».

«Все лоты включают в себя несколько пород дерева, в том числе ценные — кедр и лиственница. Лоты разного объема, с разной стартовой ценой. Участие в аукционе могут принять деревообрабатывающие и экспортные компании, работающие на территории Тюменской области. Заявки принимаются до 22 мая 2023 года», — сообщает электронная площадка

Среди опубликованных данных есть состав каждого лота. Данные гласят, что около четверти выставленного на продажу объема составляют ценные породы дерева. Вся древесина находится на территории ХМАО, а общая стоимость всех лотов близка к 13 млн рублей. По оценкам экспертов, потенциальная прибыль от экспорта этих объемов может быть выше в 8-10 раз.

Ранее URA.RU рассказало о массовой продаже Росимуществом санкционных автомобилей, задержанных таможенной службой. На продажу выставлено 10 лотов, часть машин уже растаможена.

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Росимущество Тюменской области выставило на продажу 29 лотов древесины, которую срубили в процессе промышленных работ в ХМАО, и в дальнейшем смогут отправить на экспорт. Информация обо всех лотах общим объемом почти 60 тысяч кубометров опубликована на электронной площадке торгов «Сбербанк АСТ». «Все лоты включают в себя несколько пород дерева, в том числе ценные — кедр и лиственница. Лоты разного объема, с разной стартовой ценой. Участие в аукционе могут принять деревообрабатывающие и экспортные компании, работающие на территории Тюменской области. Заявки принимаются до 22 мая 2023 года», — сообщает электронная площадка Среди опубликованных данных есть состав каждого лота. Данные гласят, что около четверти выставленного на продажу объема составляют ценные породы дерева. Вся древесина находится на территории ХМАО, а общая стоимость всех лотов близка к 13 млн рублей. По оценкам экспертов, потенциальная прибыль от экспорта этих объемов может быть выше в 8-10 раз. Ранее URA.RU рассказало о массовой продаже Росимуществом санкционных автомобилей, задержанных таможенной службой. На продажу выставлено 10 лотов, часть машин уже растаможена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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