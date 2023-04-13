Тюменцы могут за бесценок выкупить санкционные иномарки

13 апреля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Тюменское отделение Росимущества распродает автомобили, изъятые таможенной службой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Тюменцы могут принять участие в аукционе по выкупу иномарок, конфискованных таможенниками. Объявление об аукционах, которые проводит межтерриториальное управление Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, появилось на портале «Сбербанк АСТ». «Всего выставлено 14 объявлений об аукционах по продаже различных автомобилей, разного года выпуска. Все автомобили были задержаны таможенными службами, все находятся в ХМАО на территории города Нижневартовска. Часть автомобилей с иностранными техпаспортами. Прием заявок начнется 18 апреля 2023 года и продлится один месяц», — сообщает платформа. Для примера, стоимость седана Lexus 2009 года выпуска определена в 667 тысяч рублей, а Honda Fit 2006 года оценена в 88,3 тысячм рублей. К каждому из аукционов приложена форма договора купли-продажи, в которой есть графы как для юридических, так и для физических лиц — то есть никаких ограничений к участию в аукционе продавец не применяет. Ранее URA.RU рассказало еще об одном аукционе, в котором могут принять участие жители Тюмени. Дочернее предприятие «Транснефти» выставило на продажу четырехкомнатную квартиру в одном из спальных районов города.

Тюменцы могут принять участие в аукционе по выкупу иномарок, конфискованных таможенниками. Объявление об аукционах, которые проводит межтерриториальное управление Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, появилось на портале «Сбербанк АСТ». «Всего выставлено 14 объявлений об аукционах по продаже различных автомобилей, разного года выпуска. Все автомобили были задержаны таможенными службами, все находятся в ХМАО на территории города Нижневартовска. Часть автомобилей с иностранными техпаспортами. Прием заявок начнется 18 апреля 2023 года и продлится один месяц», — сообщает платформа. Для примера, стоимость седана Lexus 2009 года выпуска определена в 667 тысяч рублей, а Honda Fit 2006 года оценена в 88,3 тысячм рублей. К каждому из аукционов приложена форма договора купли-продажи, в которой есть графы как для юридических, так и для физических лиц — то есть никаких ограничений к участию в аукционе продавец не применяет. Ранее URA.RU рассказало еще об одном аукционе, в котором могут принять участие жители Тюмени. Дочернее предприятие «Транснефти» выставило на продажу четырехкомнатную квартиру в одном из спальных районов города.