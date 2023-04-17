Пермяков зовут на контрактную службу с выплатой до 400 тысяч рублей

Компания «Флагман» за свой счет отправит желающих служить в Москву Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Пермского края могут получить единовременную выплату в размере 395 тысяч рублей, поступив на военную службу по контракту. Объявление размещено на сайте общероссийской базе вакансий rabota1000.ru. Набором добровольцев занимается компания «Флагман». Как пояснил корреспонденту URA.RU представитель ООО «Флагман», желающим пойти на военную службу бесплатно покупают билет до Москвы, где впоследствии граждане подписывают контракт. Эта работа ведется «по договоренности с военкоматом».

«Принимаем добровольцев, годных по состоянию здоровья. Денежное довольствие — 210-340 тысяч рублей за календарный месяц (зависит от должности и звания). Единовременная выплата при подписании контракта — 395 тысяч рублей. Бесплатный проезд из любого города России, покупаем авиа-и ж/д билеты. Сборный пункт в Москве», — сказано в объявлении.

Как уточнили URA.RU, размер единовременной выплаты рассчитывается индивидуально. Она зависит от возраста гражданина, и от того, проходил ли он ранее службу в рядах Вооруженных сил РФ. «Размер суммы единовременной выплаты мы присылаем на телефон каждому обратившемуся индивидуально. Мы не просто так берем, и каждого и отправляем [в Москву]. Сколько человек из Пермского края изъявило желание подписать контракт, а также с каким именно военкоматом столицы и «Флагмана» заключен договор, в компании не уточнили.

Сейчас в Пермском крае идет набор граждан в возрасте от 18 до 65 лет, желающих служить по контракту. Предполагается, что из числа контрактников будут сформированы новые батальоны для отправки в зону проведения СВО. Власти напомнили, что участники спецоперации могут получить до 1 млн рублей за уничтожение вражеской техники.