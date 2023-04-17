Путин назначил статусного силовика из ЦВО прокурором флота в Крыму

Путин назначил Константина Ольховатенко прокурором Черноморского флота

17 апреля 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ, дав Ольховатенко должность в Крыму Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Бывший врио прокурора Центрального военного округа Константин Ольховатенко возглавил военную прокуратуру Черноморского флота. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Назначить на пятилетний срок генерал-майора юстиции Ольховатенко Константина Владимировича военным прокурором Черноморского флота», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее кандидатуру Ольховатенко была одобрена комитетом Совфеда РФ. Ольховатенко приезжал в Екатеринбург из Западного военного округа, временно сменив на должности прокурора ЦВО Александра Антюфеева, ушедшего после проверки кадровой политики в ведомстве. По словам источников URA.RU, силовик стал неуправляем, и ему рекомендовали уйти.

Бывший врио прокурора Центрального военного округа Константин Ольховатенко возглавил военную прокуратуру Черноморского флота. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Назначить на пятилетний срок генерал-майора юстиции Ольховатенко Константина Владимировича военным прокурором Черноморского флота», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее кандидатуру Ольховатенко была одобрена комитетом Совфеда РФ. Ольховатенко приезжал в Екатеринбург из Западного военного округа, временно сменив на должности прокурора ЦВО Александра Антюфеева, ушедшего после проверки кадровой политики в ведомстве. По словам источников URA.RU, силовик стал неуправляем, и ему рекомендовали уйти.