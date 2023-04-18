Военный эксперт Насонов: у армии РФ есть силы для внезапного удара по ВСУ

19 апреля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Армия РФ сейчас владеет инициативой в зоне спецоперации, считает Роман Насонов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия обладает достаточным количеством сил и возможней для нанесения внезапного и эффективного удара по вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель холдинга структур безопасности «Русь», эксперт комплексной безопасности, военный эксперт Роман Насонов. «Военные эксперты со стороны России ни под каким видом не будут выдавать предположения о том, что создана та или другая наступательная группировка, которая в канун может нанести наступательный удар. А тем более указывать ее состав, место и время. Данный факт является военной тайной. В открытых средствах массовой информации не может быть распространен. Но сил, средств и возможностей для исполнения данной задачи у нас достаточно, при понимании изменения в боевом порядке противника могут нанести определенный удар», — сказал Роман Насонов. По словам военного эксперта, армия РФ сейчас владеет инициативой, несмотря на готовящееся контрнаступление Украины. «До настоящего отрезка времени доминирование и инициатива находятся у нашей группировки вооруженных сил, которые навязывают те направления, ту форму действия, используя по максимуму те боеприпасы, которые у нас в достаточном количестве для возникновения тактического оперативного преимущества», — объяснил собеседник агентства. Ранее военный аналитик Борис Джерелиевский рассказал URA.RU, что наступление ВСУ пройдет в три этапа. Во время первого пойдет пехота, во второй — легкая бронетехника, а в третий — тяжелое вооружение и бойцы, прошедшие подготовку на Западе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская армия обладает достаточным количеством сил и возможней для нанесения внезапного и эффективного удара по вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель холдинга структур безопасности «Русь», эксперт комплексной безопасности, военный эксперт Роман Насонов. «Военные эксперты со стороны России ни под каким видом не будут выдавать предположения о том, что создана та или другая наступательная группировка, которая в канун может нанести наступательный удар. А тем более указывать ее состав, место и время. Данный факт является военной тайной. В открытых средствах массовой информации не может быть распространен. Но сил, средств и возможностей для исполнения данной задачи у нас достаточно, при понимании изменения в боевом порядке противника могут нанести определенный удар», — сказал Роман Насонов. По словам военного эксперта, армия РФ сейчас владеет инициативой, несмотря на готовящееся контрнаступление Украины. «До настоящего отрезка времени доминирование и инициатива находятся у нашей группировки вооруженных сил, которые навязывают те направления, ту форму действия, используя по максимуму те боеприпасы, которые у нас в достаточном количестве для возникновения тактического оперативного преимущества», — объяснил собеседник агентства. Ранее военный аналитик Борис Джерелиевский рассказал URA.RU, что наступление ВСУ пройдет в три этапа. Во время первого пойдет пехота, во второй — легкая бронетехника, а в третий — тяжелое вооружение и бойцы, прошедшие подготовку на Западе.