Военный эксперт Насонов: у армии РФ есть силы для внезапного удара по ВСУ

Российская армия обладает достаточным количеством сил и возможней для нанесения внезапного и эффективного удара по вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в разговоре с URA.RU заявил руководитель холдинга структур безопасности «Русь», эксперт комплексной безопасности, военный эксперт Роман Насонов.
«Военные эксперты со стороны России ни под каким видом не будут выдавать предположения о том, что создана та или другая наступательная группировка, которая в канун может нанести наступательный удар. А тем более указывать ее состав, место и время. Данный факт является военной тайной. В открытых средствах массовой информации не может быть распространен. Но сил, средств и возможностей для исполнения данной задачи у нас достаточно, при понимании изменения в боевом порядке противника могут нанести определенный удар», — сказал Роман Насонов.
По словам военного эксперта, армия РФ сейчас владеет инициативой, несмотря на готовящееся контрнаступление Украины. «До настоящего отрезка времени доминирование и инициатива находятся у нашей группировки вооруженных сил, которые навязывают те направления, ту форму действия, используя по максимуму те боеприпасы, которые у нас в достаточном количестве для возникновения тактического оперативного преимущества», — объяснил собеседник агентства.
Ранее военный аналитик Борис Джерелиевский рассказал URA.RU, что наступление ВСУ пройдет в три этапа. Во время первого пойдет пехота, во второй — легкая бронетехника, а в третий — тяжелое вооружение и бойцы, прошедшие подготовку на Западе.
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