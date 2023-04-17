Екатеринбургский бизнес выжил челябинцев, выигравших сотни миллионов от мэрии

17 апреля 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Дорожные подрядчики мэрии Екатеринбурга не обрадовались новому игроку на рынке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургские «короли госзаказа» вытеснили из города челябинцев, взявших крупные дорожные подряды — на 370 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказал источник в строительной тусовке. В начале марта компания «Стройтех» выиграла два лота. Первый — на 194,7 миллиона (при стартовой цене в 306,9 млн). В него вошли участок от Компрессорного завода до дороги в Кольцово, улицы Просторная, Демьяна Бедного, Санаторная, Сухоложская, Косарева, Славянская и Ленина (Горный щит). Второй лот — на 181,6 млн (стартовая цена — 267 млн): улицы Начдива Васильева, Посадская, Генеральская, Тимирязева, Техническая и переулок Выездной. На аукционах «Стройтех» обошел крупные ГУДСР (совладелец — депутат думы Павел Пустозеров) и «Уралдортехнологии» (связывают с окружением совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова). Поскольку эти же компании и производят стройматериалы, «Стройтеху» пришлось договариваться с ними. «Но „Стройтех“ получил отказы. Продавать им асфальт отказались на любых условиях: зачем им новый конкурент», — объяснил собеседник. Новость по теме Королей госзаказа Екатеринбурга воспитывает новый куратор в мэрии: страдают даже депутаты По его словам, на это наложилось и то, что «Стройтех» якобы испытывал проблемы со своевременным предоставлением проектной документации в мэрию, из-за чего у чиновников возникли опасения, что в год 300-летия стройки сорвутся. В итоге «Стройтеху» пришлось уйти из города: контракты расторгли по соглашению сторон. Информация об этом отражена на сайте госзакупок. В мэрии обещали предоставить официальный комментарий по теме позднее. Чтобы сэкономить время и деньги, второй лот мэрия отдала «Уралдортехнологиям» (пошли на снижение до 188 млн). А первый лот получило ГУДСР (196,4 млн). Второй источник URA.RU — в городской власти — уточнил, что похожим образом Екатеринбург ранее покинули две компании из Подмосковья и Иваново. «К ним еще на предварительном этапе были вопросы по организации. Видно, что совершенно не готовы нормально, то есть в сроки, работать. Таких в городе не будет — это позиция мэрии», — объяснил собеседник. Ранее агентство писало об ужесточении требований к дорожным подрядчикам после смены директора в МКУ «Городское благоустройство». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургские «короли госзаказа» вытеснили из города челябинцев, взявших крупные дорожные подряды — на 370 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказал источник в строительной тусовке. В начале марта компания «Стройтех» выиграла два лота. Первый — на 194,7 миллиона (при стартовой цене в 306,9 млн). В него вошли участок от Компрессорного завода до дороги в Кольцово, улицы Просторная, Демьяна Бедного, Санаторная, Сухоложская, Косарева, Славянская и Ленина (Горный щит). Второй лот — на 181,6 млн (стартовая цена — 267 млн): улицы Начдива Васильева, Посадская, Генеральская, Тимирязева, Техническая и переулок Выездной. На аукционах «Стройтех» обошел крупные ГУДСР (совладелец — депутат думы Павел Пустозеров) и «Уралдортехнологии» (связывают с окружением совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова). Поскольку эти же компании и производят стройматериалы, «Стройтеху» пришлось договариваться с ними. «Но „Стройтех“ получил отказы. Продавать им асфальт отказались на любых условиях: зачем им новый конкурент», — объяснил собеседник. По его словам, на это наложилось и то, что «Стройтех» якобы испытывал проблемы со своевременным предоставлением проектной документации в мэрию, из-за чего у чиновников возникли опасения, что в год 300-летия стройки сорвутся. В итоге «Стройтеху» пришлось уйти из города: контракты расторгли по соглашению сторон. Информация об этом отражена на сайте госзакупок. В мэрии обещали предоставить официальный комментарий по теме позднее. Чтобы сэкономить время и деньги, второй лот мэрия отдала «Уралдортехнологиям» (пошли на снижение до 188 млн). А первый лот получило ГУДСР (196,4 млн). Второй источник URA.RU — в городской власти — уточнил, что похожим образом Екатеринбург ранее покинули две компании из Подмосковья и Иваново. «К ним еще на предварительном этапе были вопросы по организации. Видно, что совершенно не готовы нормально, то есть в сроки, работать. Таких в городе не будет — это позиция мэрии», — объяснил собеседник. Ранее агентство писало об ужесточении требований к дорожным подрядчикам после смены директора в МКУ «Городское благоустройство».