CNN: Британия пригрозила ввести санкции против судей, вынесших приговор Кара-Мурзе*

Власти Великобритании планируют ввести санкции против судей, который вынесли приговор Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом в России). Об этом заявил министр международного развития страны Эндрю Митчелл.
«Я поручил чиновникам изучить возможность применения санкций ко всем, кто был причастен к этому судебному процессу. И мы рассчитываем в течение следующей недели выступить с пакетом дальнейших мер в этом отношении», —
Ранее Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам тюремного заключения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова увидела угрозу в действиях МИД Британии из-за требований дать доступ к оппозиционеру.
* Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом
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