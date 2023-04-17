17 апреля 2023

CNN: Британия пригрозила ввести санкции против судей, вынесших приговор Кара-Мурзе*

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Власти Великобритании планируют ввести санкции против судей, который вынесли приговор Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом в России). Об этом заявил министр международного развития страны Эндрю Митчелл.

«Я поручил чиновникам изучить возможность применения санкций ко всем, кто был причастен к этому судебному процессу. И мы рассчитываем в течение следующей недели выступить с пакетом дальнейших мер в этом отношении», — передает слова министра CNN. Митчелл выступил в Палате общин.

Ранее Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам тюремного заключения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова увидела угрозу в действиях МИД Британии из-за требований дать доступ к оппозиционеру.

* Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом

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Власти Великобритании планируют ввести санкции против судей, который вынесли приговор Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом в России). Об этом заявил министр международного развития страны Эндрю Митчелл. «Я поручил чиновникам изучить возможность применения санкций ко всем, кто был причастен к этому судебному процессу. И мы рассчитываем в течение следующей недели выступить с пакетом дальнейших мер в этом отношении», — передает слова министра CNN. Митчелл выступил в Палате общин. Ранее Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам тюремного заключения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова увидела угрозу в действиях МИД Британии из-за требований дать доступ к оппозиционеру. * Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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