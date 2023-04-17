17 апреля 2023

Конгресс США принял резолюцию с осуждением РФ из-за инцидента с беспилотником над Черным морем

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Беспилотник MQ-9 упал в воды Черного моря
Беспилотник MQ-9 упал в воды Черного моря Фото:
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Представители конгресса США одобрили резолюцию, в которой осудили действия России по вопросу взаимодействия с американским беспилотником MQ-9. Он упал в воды Черного моря.

«Резолюция была принята единодушно при поддержке 410 проголосовавших конгрессменов. Автором документа является республиканец Брэндон Уильямс и демократ Джим Коста. Текст резолюции осуждает приписываемые российским военным „безрассудные действия“ и подтверждает, что США не откажутся от применения собственных дронов в международном воздушном пространстве Черного моря», — говорится в сообщении РИА Новости.

Ранее стало известно, что американский беспилотник MQ-9 Reaper был зафиксирован над Черным морем утром 14 марта. Он потерял управление в результате маневрирования и упал в воду. В Белом доме прокомментировали, что данный дрон осуществлял разведку. Военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что поднять беспилотник со дна может только Россия, передает телеканал 360.

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Представители конгресса США одобрили резолюцию, в которой осудили действия России по вопросу взаимодействия с американским беспилотником MQ-9. Он упал в воды Черного моря. «Резолюция была принята единодушно при поддержке 410 проголосовавших конгрессменов. Автором документа является республиканец Брэндон Уильямс и демократ Джим Коста. Текст резолюции осуждает приписываемые российским военным „безрассудные действия“ и подтверждает, что США не откажутся от применения собственных дронов в международном воздушном пространстве Черного моря», — говорится в сообщении РИА Новости. Ранее стало известно, что американский беспилотник MQ-9 Reaper был зафиксирован над Черным морем утром 14 марта. Он потерял управление в результате маневрирования и упал в воду. В Белом доме прокомментировали, что данный дрон осуществлял разведку. Военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что поднять беспилотник со дна может только Россия, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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