Конгресс США принял резолюцию с осуждением РФ из-за инцидента с беспилотником над Черным морем

Представители конгресса США одобрили резолюцию, в которой осудили действия России по вопросу взаимодействия с американским беспилотником MQ-9. Он упал в воды Черного моря.
«Резолюция была принята единодушно при поддержке 410 проголосовавших конгрессменов. Автором документа является республиканец Брэндон Уильямс и демократ Джим Коста. Текст резолюции осуждает приписываемые российским военным „безрассудные действия“ и подтверждает, что США не откажутся от применения собственных дронов в международном воздушном пространстве Черного моря», — говорится в сообщении РИА Новости.
Ранее стало известно, что американский беспилотник MQ-9 Reaper был зафиксирован над Черным морем утром 14 марта. Он потерял управление в результате маневрирования и упал в воду. В Белом доме прокомментировали, что данный дрон осуществлял разведку. Военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что поднять беспилотник со дна может только Россия, передает телеканал 360.
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