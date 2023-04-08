Пермякам готовы платить до 204 тысяч рублей за упаковку овощей в Москве

В тепличный комплекс Москвы требуются упаковщики томатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Один из тепличных комплексов Москвы набирает персонал среди жителей Пермского края, готовых работать вахтовым методом. Упаковщикам и разнорабочим обещают платить до 204 тысяч рублей за 90 смен, указано в объявлении на портале Avito.

«Вахта в Москве. Нужны упаковщики томатов, разнорабочие в тепличный комплекс. Доход (в зависимости от количества смен): от 77 500 рублей до 204 000», — указано в сообщении.

Работодатель обещает бесплатное питание и проживание для претендентов. Сотрудников также готовы обеспечить спецодеждой.

Ранее пермяков звали на работу по сбору тюльпанов в московский тепличный комплекс. Вахтовикам за 60 смен обещали заплатить 150 тысяч рублей. Упаковщикам джинсовой одежды в Москве за вахту в 35 смен готовы были предложить такую же зарплату. При этом на склад крупного предприятия в столице РФ, где необходимо заниматься упаковкой полуфабрикатов и колбасных изделий, зарплата за вахту в 90 смен составляет порядка 360 тысяч рублей.