08 апреля 2023
07 апреля 2023

Пермякам готовы платить до 204 тысяч рублей за упаковку овощей в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения агрокомплекса в Кашире. Москва, овощи, ящики, помидоры, томаты, теплица, тепличное хозяйство, сельское хозяйство, агрокомплекс
В тепличный комплекс Москвы требуются упаковщики томатов Фото:

Один из тепличных комплексов Москвы набирает персонал среди жителей Пермского края, готовых работать вахтовым методом. Упаковщикам и разнорабочим обещают платить до 204 тысяч рублей за 90 смен, указано в объявлении на портале Avito.

«Вахта в Москве. Нужны упаковщики томатов, разнорабочие в тепличный комплекс. Доход (в зависимости от количества смен): от 77 500 рублей до 204 000», — указано в сообщении.

Работодатель обещает бесплатное питание и проживание для претендентов. Сотрудников также готовы обеспечить спецодеждой.

Ранее пермяков звали на работу по сбору тюльпанов в московский тепличный комплекс. Вахтовикам за 60 смен обещали заплатить 150 тысяч рублей. Упаковщикам джинсовой одежды в Москве за вахту в 35 смен готовы были предложить такую же зарплату. При этом на склад крупного предприятия в столице РФ, где необходимо заниматься упаковкой полуфабрикатов и колбасных изделий, зарплата за вахту в 90 смен составляет порядка 360 тысяч рублей.

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Один из тепличных комплексов Москвы набирает персонал среди жителей Пермского края, готовых работать вахтовым методом. Упаковщикам и разнорабочим обещают платить до 204 тысяч рублей за 90 смен, указано в объявлении на портале Avito. «Вахта в Москве. Нужны упаковщики томатов, разнорабочие в тепличный комплекс. Доход (в зависимости от количества смен): от 77 500 рублей до 204 000», — указано в сообщении. Работодатель обещает бесплатное питание и проживание для претендентов. Сотрудников также готовы обеспечить спецодеждой. Ранее пермяков звали на работу по сбору тюльпанов в московский тепличный комплекс. Вахтовикам за 60 смен обещали заплатить 150 тысяч рублей. Упаковщикам джинсовой одежды в Москве за вахту в 35 смен готовы были предложить такую же зарплату. При этом на склад крупного предприятия в столице РФ, где необходимо заниматься упаковкой полуфабрикатов и колбасных изделий, зарплата за вахту в 90 смен составляет порядка 360 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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