В Тихий океан вышли подлодки РФ с ядерным оружием. Видео 18 апреля 2023 в 07:34 Размер текста - 17 + В Тихий океан были спущены ядерные подводные лодки Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ В рамках внезапной проверки боеготовности российского флота в Тихий океан вышли атомные подводные лодки. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На указанных позициях в акватории Тихого океана развернуты атомные ракетные подводные крейсера стратегического назначения и многоцелевые атомные подводные лодки Подводных сил Тихоокеанского флота», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. В сообщении сказано, что выход ядерных подлодок происходит из баз на Камчатке. Спуск подлодок осуществлялся при помощи дымовой завесы. Новость по теме Что такое высшая степень боеготовности, объявленная Шойгу В середине апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил и поднятии Тихоокеанский флота и ввода его в режим высшей степени боевой готовности. По словам министра, в проверке Тихоокеанского флота участвуют более 25 тысяч военных, передает RT. Военный эксперт Василий Кашин считает, что проверка произошла из-за обострения ситуации с Тайванем. Он отметил, что конфликт вокруг острова становится все более напряженным. В рамках внезапной проверки боеготовности российского флота в Тихий океан вышли атомные подводные лодки. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На указанных позициях в акватории Тихого океана развернуты атомные ракетные подводные крейсера стратегического назначения и многоцелевые атомные подводные лодки Подводных сил Тихоокеанского флота», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. В сообщении сказано, что выход ядерных подлодок происходит из баз на Камчатке. Спуск подлодок осуществлялся при помощи дымовой завесы. В середине апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил и поднятии Тихоокеанский флота и ввода его в режим высшей степени боевой готовности. По словам министра, в проверке Тихоокеанского флота участвуют более 25 тысяч военных, передает RT. Военный эксперт Василий Кашин считает, что проверка произошла из-за обострения ситуации с Тайванем. Он отметил, что конфликт вокруг острова становится все более напряженным. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям