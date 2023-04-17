17 апреля 2023

В Тихий океан вышли подлодки РФ с ядерным оружием. Видео

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В Тихий океан были спущены ядерные подводные лодки
В Тихий океан были спущены ядерные подводные лодки Фото:

В рамках внезапной проверки боеготовности российского флота в Тихий океан вышли атомные подводные лодки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На указанных позициях в акватории Тихого океана развернуты атомные ракетные подводные крейсера стратегического назначения и многоцелевые атомные подводные лодки Подводных сил Тихоокеанского флота», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. В сообщении сказано, что выход ядерных подлодок происходит из баз на Камчатке. Спуск подлодок осуществлялся при помощи дымовой завесы.

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Что такое высшая степень боеготовности, объявленная Шойгу

В середине апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил и поднятии Тихоокеанский флота и ввода его в режим высшей степени боевой готовности. По словам министра, в проверке Тихоокеанского флота участвуют более 25 тысяч военных, передает RT.

Военный эксперт Василий Кашин считает, что проверка произошла из-за обострения ситуации с Тайванем. Он отметил, что конфликт вокруг острова становится все более напряженным.

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В рамках внезапной проверки боеготовности российского флота в Тихий океан вышли атомные подводные лодки. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На указанных позициях в акватории Тихого океана развернуты атомные ракетные подводные крейсера стратегического назначения и многоцелевые атомные подводные лодки Подводных сил Тихоокеанского флота», — говорится в telegram-канале Минобороны РФ. В сообщении сказано, что выход ядерных подлодок происходит из баз на Камчатке. Спуск подлодок осуществлялся при помощи дымовой завесы. В середине апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил и поднятии Тихоокеанский флота и ввода его в режим высшей степени боевой готовности. По словам министра, в проверке Тихоокеанского флота участвуют более 25 тысяч военных, передает RT. Военный эксперт Василий Кашин считает, что проверка произошла из-за обострения ситуации с Тайванем. Он отметил, что конфликт вокруг острова становится все более напряженным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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