Военный эксперт Кашин: внезапная проверка Тихоокеанского флота произошла из-за Тайваня

15 апреля 2023 в 04:42 Размер текста - 17 +

Важно поддерживать силы Тихоокеанского флота в состоянии высокой готовности, считает Кашин Фото: Министерство обороны Великобритании Внезапная проверка Тихоокеанского флота связана с нарастающим конфликтом вокруг острова Тайвань между Китаем и США. Об этом заявил военный эксперт Василий Кашин, отметив, что Россия не находится в центре противоречий, однако ситуация настолько непредсказуема, что надо быть готовыми ко всему. «Ситуация в регионе плохая и становится все более напряженной. Мы не находимся там в центре каких-то противоречий. Главное противоречие там — Тайвань, Южно-Китайское море и Восточно-Китайское море. Но ситуация настолько непредсказуема, что надо быть готовыми ко всему», — рассказал Кашин «Известиям». По словам Кашина, из-за событий в Европе может начаться военная эскалация между Россией и США. С учетом всего этого надо поддерживать силы Тихоокеанского флота в состоянии высокой готовности, считает эксперт. Он подчеркнул, что на Тихоокеанском флоте расположена часть российских стратегических ядерных сил — несколько подводных стратегических ракетоносцев типа «Борей». По его словам, обеспечение службы ракетоносцев — одна из задач, которая требует поддержания сил флота в определенном состоянии. Тихоокеанский флот был приведен в высшую степень готовности по приказу министра обороны Сергея Шойгу. По его словам, такая проверка позволит улучшить способность флота отражать любую агрессию потенциального противника в море. Также он рассказал, что ВС РФ в рамках учений будут готовиться к высадке врага на Курильских островах. Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что внезапная проверка Тихоокеанского флота является демонстрацией силы и намерений. Он провел аналогию с Китаем, где сейчас ежедневно происходят военные учения вблизи Тайваня. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Внезапная проверка Тихоокеанского флота связана с нарастающим конфликтом вокруг острова Тайвань между Китаем и США. Об этом заявил военный эксперт Василий Кашин, отметив, что Россия не находится в центре противоречий, однако ситуация настолько непредсказуема, что надо быть готовыми ко всему. «Ситуация в регионе плохая и становится все более напряженной. Мы не находимся там в центре каких-то противоречий. Главное противоречие там — Тайвань, Южно-Китайское море и Восточно-Китайское море. Но ситуация настолько непредсказуема, что надо быть готовыми ко всему», — рассказал Кашин «Известиям». По словам Кашина, из-за событий в Европе может начаться военная эскалация между Россией и США. С учетом всего этого надо поддерживать силы Тихоокеанского флота в состоянии высокой готовности, считает эксперт. Он подчеркнул, что на Тихоокеанском флоте расположена часть российских стратегических ядерных сил — несколько подводных стратегических ракетоносцев типа «Борей». По его словам, обеспечение службы ракетоносцев — одна из задач, которая требует поддержания сил флота в определенном состоянии. Тихоокеанский флот был приведен в высшую степень готовности по приказу министра обороны Сергея Шойгу. По его словам, такая проверка позволит улучшить способность флота отражать любую агрессию потенциального противника в море. Также он рассказал, что ВС РФ в рамках учений будут готовиться к высадке врага на Курильских островах. Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что внезапная проверка Тихоокеанского флота является демонстрацией силы и намерений. Он провел аналогию с Китаем, где сейчас ежедневно происходят военные учения вблизи Тайваня.