Путин приехал в Херсонскую область

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Путин посетил Херсонскую область, сообщили в пресс-службе президента РФ
Путин посетил Херсонскую область, сообщили в пресс-службе президента РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин приехал в Херсонскую область. Он посетил штаб группировки войск «Днепр». Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

«Путин в штабе группировки войск „Днепр“ в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск „Днепр“ генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников», — сообщили в пресс-службе. Информацию передает РИА Новости.

Ранее в марте Путин посетил Мариуполь. Там он проверил ход восстановительных работ и пообщался с местными жителями.

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Президент России Владимир Путин приехал в Херсонскую область. Он посетил штаб группировки войск «Днепр». Об этом сообщает пресс-служба президента РФ. «Путин в штабе группировки войск „Днепр“ в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск „Днепр“ генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников», — сообщили в пресс-службе. Информацию передает РИА Новости. Ранее в марте Путин посетил Мариуполь. Там он проверил ход восстановительных работ и пообщался с местными жителями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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