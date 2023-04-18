Путин посетил Херсонскую область, сообщили в пресс-службе президента РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин приехал в Херсонскую область. Он посетил штаб группировки войск «Днепр». Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.
«Путин в штабе группировки войск „Днепр“ в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск „Днепр“ генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников», — сообщили в пресс-службе. Информацию передает РИА Новости.
Ранее в марте Путин посетил Мариуполь. Там он проверил ход восстановительных работ и пообщался с местными жителями.
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