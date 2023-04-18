Путин узнал у военных в Херсонской области, как обстоят дела на фронте

Президент России Владимир Путин прибыл в Херсонскую область. Во время визита он посетил штаб группировки войск «Днепр» и узнал у военных об обстановке на фронте.
«Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно». Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией», — заявил Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.
Также российский лидер в штабе «Днепр» поздравил военнослужащих с Пасхой. Кроме того, он подарил им копию иконы, которая, по его словам, принадлежала одному из успешных министров обороны Российской империи.
Ранее Путин посетил Мариуполь, где пообщался с местными жителями, а также проверил, как идет восстановление инфраструктуры, пишет RT. По словам первого зампредседателя комитета по обороне Алексея Журавлева, президент приезжал в город, чтобы посмотреть, как идет подготовка к новой фазе спецоперации.
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