Путин узнал у военных в Херсонской области, как обстоят дела на фронте

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Владимир Путин заявил, что ему важно услышать мнение военных о ситуации на фронте
Владимир Путин заявил, что ему важно услышать мнение военных о ситуации на фронте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин прибыл в Херсонскую область. Во время визита он посетил штаб группировки войск «Днепр» и узнал у военных об обстановке на фронте.

«Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно». Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией», — заявил Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.

Также российский лидер в штабе «Днепр» поздравил военнослужащих с Пасхой. Кроме того, он подарил им копию иконы, которая, по его словам, принадлежала одному из успешных министров обороны Российской империи.

Ранее Путин посетил Мариуполь, где пообщался с местными жителями, а также проверил, как идет восстановление инфраструктуры, пишет RT. По словам первого зампредседателя комитета по обороне Алексея Журавлева, президент приезжал в город, чтобы посмотреть, как идет подготовка к новой фазе спецоперации.

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Президент России Владимир Путин прибыл в Херсонскую область. Во время визита он посетил штаб группировки войск «Днепр» и узнал у военных об обстановке на фронте. «Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно». Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией», — заявил Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости. Также российский лидер в штабе «Днепр» поздравил военнослужащих с Пасхой. Кроме того, он подарил им копию иконы, которая, по его словам, принадлежала одному из успешных министров обороны Российской империи. Ранее Путин посетил Мариуполь, где пообщался с местными жителями, а также проверил, как идет восстановление инфраструктуры, пишет RT. По словам первого зампредседателя комитета по обороне Алексея Журавлева, президент приезжал в город, чтобы посмотреть, как идет подготовка к новой фазе спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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