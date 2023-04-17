17 апреля 2023
16 апреля 2023

Жители аварийки в ЯНАО жалуются на бездействие коммунальщиков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители недовольны, что коммунальщики не выполняют свою работу
Жители недовольны, что коммунальщики не выполняют свою работу Фото:

Жители аварийного дома в Салехарде (ЯНАО) жалуются на бездействие со стороны коммунальных служб. Как написали жильцы в соцсети «ВКонакте», дошло до того, что сугробы закрывают вид из окна.

«Сограждане, возможно есть компетентные среди нас, ну нет сил уже. Чубынина, 31А. В доме живут маленькие дети, постоянно сугробы и сосульки. Полы промерзают, по весне вся эта прелесть стекает под дом! Понимаю, что Чубынина, 25 все виды хорошо прикрывает, но нельзя ведь настолько закрывать глаза на людей! Дом аварийный с 2017 года! Зимой окна перекрывают сугробы. Предусмотренный санузел был заколочен, на данный момент скрыт под снегом и в общем-то разобран, уже даже не смешно. УК не исполняет свои обязательства. Переселением никто не занимается», — написал анонимно автор.

Не все горожане поддержали ямальца. Некоторые предложили не жаловаться и убрать снег самостоятельно. «А с чего снег то снимать? На то и север, что снега много. Вы сами то, что сделали кроме как жаловаться?» — написала Лолита Атилол. «Ждать осталось недолго, либо сам упадет, либо снесут в 2025», — добавил Александр Гудков.

Агентство направило запрос в пресс-службу администрации. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее жители Лабытнанги вынуждены были копать снег, чтобы выбраться из дома. Тогда коммунальщики также не выполняли свою работу.

Заваленный санузел
Заваленный санузел
Снег возле дома
Снег возле дома
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Жители аварийного дома в Салехарде (ЯНАО) жалуются на бездействие со стороны коммунальных служб. Как написали жильцы в соцсети «ВКонакте», дошло до того, что сугробы закрывают вид из окна. «Сограждане, возможно есть компетентные среди нас, ну нет сил уже. Чубынина, 31А. В доме живут маленькие дети, постоянно сугробы и сосульки. Полы промерзают, по весне вся эта прелесть стекает под дом! Понимаю, что Чубынина, 25 все виды хорошо прикрывает, но нельзя ведь настолько закрывать глаза на людей! Дом аварийный с 2017 года! Зимой окна перекрывают сугробы. Предусмотренный санузел был заколочен, на данный момент скрыт под снегом и в общем-то разобран, уже даже не смешно. УК не исполняет свои обязательства. Переселением никто не занимается», — написал анонимно автор. Не все горожане поддержали ямальца. Некоторые предложили не жаловаться и убрать снег самостоятельно. «А с чего снег то снимать? На то и север, что снега много. Вы сами то, что сделали кроме как жаловаться?» — написала Лолита Атилол. «Ждать осталось недолго, либо сам упадет, либо снесут в 2025», — добавил Александр Гудков. Агентство направило запрос в пресс-службу администрации. На момент публикации ответ не поступил. Ранее жители Лабытнанги вынуждены были копать снег, чтобы выбраться из дома. Тогда коммунальщики также не выполняли свою работу.
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