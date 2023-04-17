Жители недовольны, что коммунальщики не выполняют свою работу Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители аварийного дома в Салехарде (ЯНАО) жалуются на бездействие со стороны коммунальных служб. Как написали жильцы в соцсети «ВКонакте», дошло до того, что сугробы закрывают вид из окна.

«Сограждане, возможно есть компетентные среди нас, ну нет сил уже. Чубынина, 31А. В доме живут маленькие дети, постоянно сугробы и сосульки. Полы промерзают, по весне вся эта прелесть стекает под дом! Понимаю, что Чубынина, 25 все виды хорошо прикрывает, но нельзя ведь настолько закрывать глаза на людей! Дом аварийный с 2017 года! Зимой окна перекрывают сугробы. Предусмотренный санузел был заколочен, на данный момент скрыт под снегом и в общем-то разобран, уже даже не смешно. УК не исполняет свои обязательства. Переселением никто не занимается», — написал анонимно автор.

Не все горожане поддержали ямальца. Некоторые предложили не жаловаться и убрать снег самостоятельно. «А с чего снег то снимать? На то и север, что снега много. Вы сами то, что сделали кроме как жаловаться?» — написала Лолита Атилол. «Ждать осталось недолго, либо сам упадет, либо снесут в 2025», — добавил Александр Гудков.

Агентство направило запрос в пресс-службу администрации. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее жители Лабытнанги вынуждены были копать снег, чтобы выбраться из дома. Тогда коммунальщики также не выполняли свою работу.

Заваленный санузел Подслушано в Салехарде

Снег возле дома Подслушано в Салехарде