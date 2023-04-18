Politico допустило новый Майдан на Украине после окончания СВО

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Украина рискует пережить новый Майдан после окончания СВО
Украина рискует пережить новый Майдан после окончания СВО Фото:

На Украине может повториться Майдан, после того как закончится российско-украинский конфликт, так как люди будут ждать перемен от своего правительства. Об этом написали в Politico.

«Знаете, Майдан [на Украине] может повториться. <…> Этот конфликт породил большие надежды, и люди будут с нетерпением ждать перемен», — заявил изданию экс-министр украинского кабмина, который предпочел остаться анонимным. По его словам, украинцы захотят «денег и справедливости».

Ранее зарубежные СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский нажил себе немало врагов, которые могут свергнуть его с поста главы государства. Прежде всего украинскому лидеру могут угрожать олигархи.

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На Украине может повториться Майдан, после того как закончится российско-украинский конфликт, так как люди будут ждать перемен от своего правительства. Об этом написали в Politico. «Знаете, Майдан [на Украине] может повториться. <…> Этот конфликт породил большие надежды, и люди будут с нетерпением ждать перемен», — заявил изданию экс-министр украинского кабмина, который предпочел остаться анонимным. По его словам, украинцы захотят «денег и справедливости». Ранее зарубежные СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский нажил себе немало врагов, которые могут свергнуть его с поста главы государства. Прежде всего украинскому лидеру могут угрожать олигархи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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