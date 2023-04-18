Politico допустило новый Майдан на Украине после окончания СВО

18 апреля 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Украина рискует пережить новый Майдан после окончания СВО Фото: Валентина Свистунова © URA.RU На Украине может повториться Майдан, после того как закончится российско-украинский конфликт, так как люди будут ждать перемен от своего правительства. Об этом написали в Politico. «Знаете, Майдан [на Украине] может повториться. <…> Этот конфликт породил большие надежды, и люди будут с нетерпением ждать перемен», — заявил изданию экс-министр украинского кабмина, который предпочел остаться анонимным. По его словам, украинцы захотят «денег и справедливости». Ранее зарубежные СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский нажил себе немало врагов, которые могут свергнуть его с поста главы государства. Прежде всего украинскому лидеру могут угрожать олигархи.

На Украине может повториться Майдан, после того как закончится российско-украинский конфликт, так как люди будут ждать перемен от своего правительства. Об этом написали в Politico. «Знаете, Майдан [на Украине] может повториться. <…> Этот конфликт породил большие надежды, и люди будут с нетерпением ждать перемен», — заявил изданию экс-министр украинского кабмина, который предпочел остаться анонимным. По его словам, украинцы захотят «денег и справедливости». Ранее зарубежные СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский нажил себе немало врагов, которые могут свергнуть его с поста главы государства. Прежде всего украинскому лидеру могут угрожать олигархи.