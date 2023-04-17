Жильцам домов рекомендовали сменить управкомпании без лицензии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области у 11 управкомпаний после 1 июня перестанет действовать лицензия на обслуживание домов. Данная информация размещена в группе областной Госжилинспекции в соцсети «ВКонтакте».

«Из 45 управляющих организаций региона ряд организаций не смогли либо не захотели продлевать действие лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Лицензии названных управляющих организаций действуют до 1 июня 2023 года включительно», — указано в сообщении.

Семь управкомпаний, которые останутся без лицензии, находятся в Кургане, остальные — в Кетове, Шумихе и Щучье. В ведомстве отметили, что жильцам нужно сменить управкомпанию или выбрать другой способ управления. Чтобы решить этот вопрос, представителям домов нужно обратиться в администрацию своего муниципалитета.

Ранее власти не продлили лицензию крупнейшей в Кургане УК «Новая волна», к которой относятся 300 домов. Также стало известно, что с начала 2022 года в регионе жильцы более 450 домов сменили управляющие компании.