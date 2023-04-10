Депутат Екатеринбурга вернулся с СВО, его отправят на выборы

Депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков вернулся из зоны спецоперации РФ на Украине. Неожиданно даже для своего окружения (ждали в мае). Жуков пришел на заседание 11 апреля, передает корреспондент URA.RU.
Депутат отправился на фронт в конце 2022 года. Спустя несколько недель стало известно, что он, выполняя боевую задачу, получил контузию. Депутату предложили лечь в госпиталь, но он решил восстановиться дома: в частности, ему предстоит пройти курс по восстановлению речи.
Предполагается, что Жуков примет участие в сентябрьских выборах. По слухам, об этом несколько дней назад в узком кругу заявил губернатор Евгений Куйвашев, ссылаясь на установку от секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.
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