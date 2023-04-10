Депутат Екатеринбурга вернулся с СВО, его отправят на выборы

11 апреля 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

Тимофея Жукова ждали в Екатеринбурге только в мае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков вернулся из зоны спецоперации РФ на Украине. Неожиданно даже для своего окружения (ждали в мае). Жуков пришел на заседание 11 апреля, передает корреспондент URA.RU. Депутат отправился на фронт в конце 2022 года. Спустя несколько недель стало известно, что он, выполняя боевую задачу, получил контузию. Депутату предложили лечь в госпиталь, но он решил восстановиться дома: в частности, ему предстоит пройти курс по восстановлению речи. Предполагается, что Жуков примет участие в сентябрьских выборах. По слухам, об этом несколько дней назад в узком кругу заявил губернатор Евгений Куйвашев, ссылаясь на установку от секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

Депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков вернулся из зоны спецоперации РФ на Украине. Неожиданно даже для своего окружения (ждали в мае). Жуков пришел на заседание 11 апреля, передает корреспондент URA.RU. Депутат отправился на фронт в конце 2022 года. Спустя несколько недель стало известно, что он, выполняя боевую задачу, получил контузию. Депутату предложили лечь в госпиталь, но он решил восстановиться дома: в частности, ему предстоит пройти курс по восстановлению речи. Предполагается, что Жуков примет участие в сентябрьских выборах. По слухам, об этом несколько дней назад в узком кругу заявил губернатор Евгений Куйвашев, ссылаясь на установку от секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.